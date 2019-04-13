Итоги конкурса любительских фильмов «Земля Тверская» понравились не всем

В субботу, 13 апреля, в Твери, в Доме народного творчества, завершился 52-ой областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». Было оглашено решение жюри, которое накануне заседало до позднего вечера, пытаясь выработать консолидированное решение. Но всё равно, вердикт устроил не всех.

Конкурс стартовал в День Космонавтики, 12 апреля, с показов 55 отобранных работ. Через предварительное сито отбора прошли не только тверские киностудии, но и кинолюбители из районов области.

На суд жюри, председателем которого был режиссёр, директор «Тверьгосфильмофонда» Иван Демидов, были представлены работы всех жанров - от клипов, мультфильмов и социальных роликов, до качественного игрового кино. Фильмы оценивались по 17 номинациям. Восемнадцатым призом был Гран-при конкурса.

Любопытным было то, что и детские и взрослые работы оценивались в общем конкурсе, что, конечно же, повышало значимость фильмов произведённых детьми.

В итоге Гран-при конкурса, после бурного обсуждения и голосования членами жюри, было присуждено авторской видеостудии Алексея Засыпкина из Твери за фильм «Пустота». Работа выполненная в стилистике арт-хауса и не рассчитанная на массовую публику была одобрена четырьмя членами жюри из пяти.

Кстати, во время оглашения итогов, некоторые зрители и участники конкурса высказали недовольство таким решением.

В целом же 52-ой областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская» можно считать весьма успешным, учитывая не только большое количество новых участников, но и то, что они сразу стали лауреатами.

Специальным призом от «Комсомольской правды»-Тверь» - сайта, радио и газеты, был награждён медиацентр «35 меридиан». Приз — книги и диски из коллекций «КП»-Тверь» отправились в Удомлю, в гимназию №3.

Позже, когда с поздравительным словом выступал кинорежиссёр, почётный кинематографист РФ Пётр Колбасин, он подчеркнул важную роль «Комсомольской правды» в жизни страны. Его поддержали многие зрители и конкурсанты одобрительными выкриками и аплодисментами.