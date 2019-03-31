2019-03-31T12:04:47+03:00
Общество

И синий пес смотрит на нас с синего неба: Покалеченная от рук подростков собака умерла в Тверской области

Водитель не заметил мечущегося пса
Ирина ТАРАСОВА
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После покраса пес он так и не оправился. Стал более раскоординированным, не мог понять, что с ним и боялся самого себя. Фото: Вконтакте. Подслушано в УдомлеПосле покраса пес он так и не оправился. Стал более раскоординированным, не мог понять, что с ним и боялся самого себя. Фото: Вконтакте. Подслушано в Удомле
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Это только в известном, советском мультфильме Голубой щенок вызывал не только улыбку, но и сочувствие у зрителей. В реальной жизни у реального голубого пса из Удомли Тверской области все было гораздо прозаичней и печальней.

Сначала на него, бродячего, а потому уже несчастного, обратили внимание мальчишки (собака часто бегала около мусорных контейнеров). И вдобавок к его и без того непростой судьбе добавили еще одно испытание – покрасили из баллончика голубой краской. Пес сразу стал знаменитостью. Но вот счастливее от этого стать не вышло. Сначала он сам пытался спасти себя от едкой химии, вылизывая шкуру. Потом его пытались отправить в ветклинику жители города. Они даже звонили в 112. Но пес так и остался на улице.

Говорят, что после покраса он так и не оправился. Стал более раскоординированным, не мог понять, что с ним и боялся самого себя. Так это или нет, но 30 марта он заметался из стороны в сторону, и его сбила машина.

После того, как виновник, водитель коричневого внедорожника, собрался уехать с места столкновения, его подрезал свидетель случившегося и стал объяснять, что так не делается, что это ужасный поступок. Однако, тот лишь отмахнулся, что не человека же сбил, и поехал дальше.

Раненую собаку везли в ветклинику. Фото: Юлия Араратова

Раненую собаку везли в ветклинику. Фото: Юлия Араратова

Тогда очевидцы произошедшего попытались пса спасти. Они отвезли его в ветклинику, но тот так и не пришел в себя. "Собака умерла по дороге в больницу" - написала потом в соцсетях девушка Анастасия.

Сообщается. что в настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Потому как в городе заметили еще одну покрашенную в голубой цвет собаку.

Надо сказать, что вся ситуация в целом вызвала огромный резонанс. Для многих смерть пса стала неким символом бездуховности и черствости современного общества. О чем и пишут в многочисленных комментариях жители не только Тверской области.

- Если человечество отказывается дружить с животными, человечеству пора освободить от себя планету...

- Он смотрит сейчас на нас с этого самого Синего Неба, и думает: "Спасибо вам, люди, за то, что придумали помойки"... Он не думает о том, что мы изверги или уроды... Он благодарит. За помойки. За кусок хлеба.. А баллончик с краской - это так, всего лишь неприятность... Всего лишь... Тут даже ремнём вдоль седёлки (как дед мой говаривал) уже не поможет. И, что самое главное, это понимает и синий пес. Но он не злится... А я вот чего-то злюсь...

В Удомле уже заметили несколько окрашенных собак. Началась проверка. Фото: Вконтакте, Подслушано в Удомле

В Удомле уже заметили несколько окрашенных собак. Началась проверка. Фото: Вконтакте, Подслушано в Удомле

ИСТОЧНИК KP.RU

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