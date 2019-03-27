Вакцины от кори в Твери хватит всем, кому она необходима

В редакцию «КП»-Тверь» поступил звонок от читательницы, встревоженной новостью, услышанной ею во время посещения одной из тверских больниц.

- Сказали, что врачи скоро перестанут направления на прививку от кори выписывать, вакцина заканчивается и на всех её не хватит! - сообщила женщина.

Обеспокоенность читательницы вполне объяснима: профилактика кори в последнее время стала особо актуальной из-за возросшего числа заболеваемости этой опасной болезнью. Случай завозной кори уже был зафиксирован в этом году в Твери. А в целом по стране за последний год заболеваемость этой неприятной и опасной своими осложнениями болезнью возросла в три с половиной раза.

- Паниковать не надо, вакцины у нас достаточно, - уверил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» заместитель начальника отдела здоровья матери и ребёнка Минздрава Тверской области Дмитрий Донской. - Вакцины с лихвой хватит на всех, включая вакцинацию мигрантов. Привиты будут все, кому вакцинация от кори показана по 125-му приказу Минздрава. Остальные также могут быть привиты по желанию, если предоставят данные о том, что они вакцинацию от кори не проходили. Прививка делается дважды.

Согласно приказу, который упоминал Дмитрий Викторович, бесплатной вакцинации подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие корью и не привитые от неё, привитые только однократно либо не имеющие сведений о прививках против кори. Также вакцинация положена взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Все они также должны быть не болевшими корью и не привитыми (либо привитыми однократно) либо не имеющими сведений о прививках против кори.

Если вы не попадаете в вышеперечисленные группы, но хотите получить прививку, вам придётся предоставить сведения о том, что иммунитета от кори не имеете. Для этого нужно сделать платные анализы на напряжённость иммунитета к кори.

Сделать это можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области на улице Дарвина, 13, в кабинете № 5. Анализы принимают с 9:00 до 13:00. Стоит такое исследование 276 рублей (176 рублей за проведение анализа и 100 рублей за забор крови).

Также анализ вам сделают в любой коммерческой лаборатории, но готовьтесь, что стоить он будет в разы дороже.

СПРАВКА «КП»

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (заразности), который при контакте непривитого человека с больным приближается к 100 %.

Первые признаки заболевания: резкий подъём температуры до 38-40 градусов, насморк, кашель, покраснение глаз, непереносимость света. На четвёртый или пятый день после проявления первых признаков заболевания на коже появляется сыпь: сначала в районе головы или шеи, а затем распространяется на туловище и конечности.

Корь опасна осложнениями, среди которых пневмония и менингит.

В 2017 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, корь стала причиной 100 000 смертей в мире, в основном это были дети в возрасте до 5 лет.

Единственным эффективным средством профилактики кори является иммунизация.