Завозная корь пробралась в Тверь с Украины

В последний день января жителей города, а в особенности родителей тверских школьников, всполошила информация о карантине, введённом в гимназии № 44 в связи со случаем заболевания корью. Волноваться есть о чём - корь высококонтагиозное (очень заразное - Ред.) заболевание, опасное своими осложнениями. Уполномоченные ведомства поспешили успокоить общественность: карантин не потребовался, и паниковать не стоит - случай заболевания единичный.

Корью заболела девятилетняя ученица третьего класса. Симптомы опасной болезни появились у девочки после поездки на Украину, такой случай специалисты называют «завозным». У девочки есть брат, но, по сообщению городской администрации, он здоров.

Сейчас девочка находится на лечении. В гимназии был проведён комплекс мер, направленных на ликвидацию опасности распространения болезни.

- Случай заболевания не получил распространения. У большинства детей и педагогов сделаны прививки от кори, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области. - Тем, у кого их не было, сразу провели вакцинацию. Отказавшихся вакцинироваться на 21-й день перевели на дистанционное обучение без посещения школы.

Как отмечают специалисты, единственным эффективным средством профилактики кори как среди детей, так и среди взрослых, является иммунизация. Кстати, взрослые обычно переносят это заболевание гораздо тяжелее, чем дети, так что игнорировать вакцинацию не стоит, тем более что проводится она бесплатно.

Единственное действенное средство против кори - прививкаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В процессе заболевания вирус подавляет деятельность иммунной системы, - предупреждает Роспотребнадзор. - Вследствие этого велика вероятность развития тяжёлых осложнений.

Самыми страшными из них являются коревой энцефалит, менингит, тромбоцитопения, подострый склерозирующий панэнцефалит. Эти болезни несут очень тяжёлые и иногда необратимые последствия для организма. У беременных женщин корь ведёт к потере плода. Поэтому лучше не рисковать и не отказываться от прививки, призывают медики. А при первых признаках заболевания сразу же обращаться за медицинской помощью.

Наиболее очевидные проявления кори - высыпания на коже: ярко-розовая сыпь, пятна Филатова-Коплика (мелкие белёсые пятнышки, окружённые узкой красной каймой), а также общее ухудшение состояния. Обнаружив высыпания, вызывайте врача на дом. Придя в поликлинику, вы с вероятностью 100% рискуете заразить других людей. Заразным заболевание становится уже в последние два дня инкубационного периода. Риск заразить окружающих сохраняется до четвёртого дня с момента обнаружения кожных высыпаний. А в случае развития коревой пневмонии период заразительности удлиняется до 10 дней с момента появления сыпи.

Кстати, заразиться корью иногда можно даже без близкого контакта с больным человеком - вирус с потоком воздуха способен проникать в помещения через коридоры, лестничные клетки, вентиляционную систему.

Плановая иммунизация детей против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок. Она проводится в возрасте одного года и 6 лет. Взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, вакцинируют в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска, например, медицинских работников и педагогов.

Типичные признаки заболевания корью:

- Конъюнктивит.

- Пятна Филатова-Коплика обычно на слизистой щёк в области зубов.

- Сыпь.

- Воспаление верхних дыхательных путей, кашель.

- Боли в горле.

- Высокая температура (40 градусов), слабость.

КСТАТИ

По данным Минздрава Украины, только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболели 2 305 человек. Польша уже намерена запретить въезд не привитым от кори гражданам Украины. Минздрав Грузии, где за две недели нового года зарегистрировано более 300 случаев инфекции, 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори. Читайте далее...