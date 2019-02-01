2019-02-01T16:04:12+03:00
Общество

Завозная корь пробралась в Тверь с Украины

Заболела третьеклассница одной из гимназий города
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Корь чрезвычайно заразна!Корь чрезвычайно заразна!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последний день января жителей города, а в особенности родителей тверских школьников, всполошила информация о карантине, введённом в гимназии № 44 в связи со случаем заболевания корью. Волноваться есть о чём - корь высококонтагиозное (очень заразное - Ред.) заболевание, опасное своими осложнениями. Уполномоченные ведомства поспешили успокоить общественность: карантин не потребовался, и паниковать не стоит - случай заболевания единичный.

Корью заболела девятилетняя ученица третьего класса. Симптомы опасной болезни появились у девочки после поездки на Украину, такой случай специалисты называют «завозным». У девочки есть брат, но, по сообщению городской администрации, он здоров.

Сейчас девочка находится на лечении. В гимназии был проведён комплекс мер, направленных на ликвидацию опасности распространения болезни.

- Случай заболевания не получил распространения. У большинства детей и педагогов сделаны прививки от кори, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области. - Тем, у кого их не было, сразу провели вакцинацию. Отказавшихся вакцинироваться на 21-й день перевели на дистанционное обучение без посещения школы.

Как отмечают специалисты, единственным эффективным средством профилактики кори как среди детей, так и среди взрослых, является иммунизация. Кстати, взрослые обычно переносят это заболевание гораздо тяжелее, чем дети, так что игнорировать вакцинацию не стоит, тем более что проводится она бесплатно.

Единственное действенное средство против кори - прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственное действенное средство против кори - прививкаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В процессе заболевания вирус подавляет деятельность иммунной системы, - предупреждает Роспотребнадзор. - Вследствие этого велика вероятность развития тяжёлых осложнений.

Самыми страшными из них являются коревой энцефалит, менингит, тромбоцитопения, подострый склерозирующий панэнцефалит. Эти болезни несут очень тяжёлые и иногда необратимые последствия для организма. У беременных женщин корь ведёт к потере плода. Поэтому лучше не рисковать и не отказываться от прививки, призывают медики. А при первых признаках заболевания сразу же обращаться за медицинской помощью.

Наиболее очевидные проявления кори - высыпания на коже: ярко-розовая сыпь, пятна Филатова-Коплика (мелкие белёсые пятнышки, окружённые узкой красной каймой), а также общее ухудшение состояния. Обнаружив высыпания, вызывайте врача на дом. Придя в поликлинику, вы с вероятностью 100% рискуете заразить других людей. Заразным заболевание становится уже в последние два дня инкубационного периода. Риск заразить окружающих сохраняется до четвёртого дня с момента обнаружения кожных высыпаний. А в случае развития коревой пневмонии период заразительности удлиняется до 10 дней с момента появления сыпи.

Кстати, заразиться корью иногда можно даже без близкого контакта с больным человеком - вирус с потоком воздуха способен проникать в помещения через коридоры, лестничные клетки, вентиляционную систему.

Плановая иммунизация детей против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок. Она проводится в возрасте одного года и 6 лет. Взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, вакцинируют в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска, например, медицинских работников и педагогов.

Типичные признаки заболевания корью:

- Конъюнктивит.

- Пятна Филатова-Коплика обычно на слизистой щёк в области зубов.

- Сыпь.

- Воспаление верхних дыхательных путей, кашель.

- Боли в горле.

- Высокая температура (40 градусов), слабость.

КСТАТИ

По данным Минздрава Украины, только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболели 2 305 человек. Польша уже намерена запретить въезд не привитым от кори гражданам Украины. Минздрав Грузии, где за две недели нового года зарегистрировано более 300 случаев инфекции, 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори. Читайте далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Площадку для сдачи нормативов ГТО установят в Торопецком районе Тверской области
Пьяный житель Твери стал хулиганить и бить полицейского головой
Более 10 млрд рублей направлено в Тверской области на соцподдержку населения
В Тверской области мужчина похитил банковскую карту своей знакомой
Маршртука въехала в снежный вал и сломала маленькое деревце в Твери
Проведена вакцинация учеников тверской гимназии №44, одна из учениц которой заболела корью
Новый заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора назначен в Тверской области
Рейд Памяти по маршруту танка Степана Горобца пройдет в Твери
Литературно-музыкальный вечер "В поисках души" пройдет в Твери
Два парня ограбили 32-летнего таксиста под Тверью
Стартовал прием заявок на конкурс молодых поэтов Тверской области «Неоновая Муза»
Составлена программа ремонта дорог в Тверской области на 2019 год
Три автомобиля столкнулись на площади Капошвара в Твери
127 млн рублей скрыл от налоговой службы директор завода в Тверской области
Все светофоры не работают на Октябрьском проспекте в Твери
Тверь окутал первофевральский туман
Кондитерскую фабрику планируют открыть в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, вареная колбаса, сосиски и лук
В феврале мобильный офис Пенсионного фонда посетит девять районов Тверской области
Из-за отключения тепла в Пролетарском районе Твери в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено 5 дел
Водитель без прав пострадал в ДТП под Тверью
Из-за снежных завалов спецтранспорту сложно пробираться во дворы многоэтажек Тверской области
Женщина до смерти избила мужа металлической битой в Тверской области
Тверская область заняла 38 место в российском рейтинге ГТО