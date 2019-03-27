В Твери пытались понять феномен любви к театру

День Театра, плюс Год Театра - это просто какое-то необыкновенное космическое явление. А феномен любви к театру... В чем он заключается? И можно ли его разгадать?

27 марта на все эти вопросы актеры Тверского театра драмы Алексей Майский, Геннадий Бабинов, Сергей Бескакотов, Тарас Кузьмин и пытались ответить вместе с актерами других театров, и зрителями. На протяжении всей программы каждый из участников вносил какую-то свою лепту, словно складывая пазл всей картины.

Какой праздник без поздравлений? В этот день людей, причастных к театру, (а это не только актеры!) согревали теплыми словами, пожеланиями. Их награждали грамотами и дипломами от всех областных и городских ведомств. И даже от профсоюза.

- Сегодня в России самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира. На Тверской земле театральное искусство развивается уже более 270 лет. Сейчас в регионе работают 5 профессиональных театров и сотни любительских. В числе актеров у нас 5 народных артистов России. В театрах Твери, Вышнего Волочка и Кимр ставят спектакли, которые становятся известны далеко за пределами Верхневолжья. Уверен, что в Год театра талант наших актеров и режиссеров проявится с особой силой, - зачитал послание от главы региона Игоря Рудени замгубернатора Андрей Белоцерковский. - И потом добавил от себя - Мастерам сцены хочу пожелать очень хорошего зрителя. А актерам быть счастливыми, здоровыми и востребованными.

Театр - это целая Вселенная!Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Немного о востребованности. Дорогие коллеги, и себе и вам желаю, чтобы было для чего приходить в театр каждый день. Не только играть спектакли, но и репетировать. Чтобы в нашем расписании всегда значилось: в 11 часов нужна на работе! - пожелала коллегам народная артистка РФ Ирина Андрианова, и ее слова заглушили аплодисменты.

А далее была потрясающая программа, наполненная открытиями. Два часа песен, танцев, открывков из спектаклей, умопомрачительных костюмов, шуток и поздравлений.

Завершился праздник передачей эстафеты - символичной "Золотой маски" другому театру

- Встреча сегодня по настроению это почти что День рожденеия или Новый год. Поэтому очень хочется, чтобы он стал традиционным. И потому ключ этого праздника, эту "Золотую маску" мы вручаем директору Вышневолоцкого драматического театра. Мы не знаем в курсе он этого или сегодня это стало для него сюрпризом. Но в следующем году в День театра встречаемся в Вышнем Волочке! - отметил со сцены ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Тарас Кузьмин.

2019 год - Год ТеатраФото: Ирина ТАРАСОВА

P.S.

Кстати, о феномене любви к театру. Ведущие ведь так и не ответили на вопрос, который прозвучал в самом начале. Но, я уверена,, каждый присутствующий в зале знал это для себя.

Любовь к театру рождается, когда ходишь в театр... И эта любовь поначалу незаметно, а потом все более настойчиво завладевает всем твоим существом. И в какой-то момент, ты вдруг понимаешь, что случилось чудо, ты и сам стал частью этого явления, частью этой большой семьи. А значит ты уже просто не можешь без сцены, актеров, аплодисментов, которыми ты и выражаешь свою любовь.

Не верите? Убедитесь сами. Встретимся в театре!

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Цветы мастерам сценыФото: Ирина ТАРАСОВА

Артистка Тверского театра драмы Ирина ПогодинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Народный артист РФ Владимир ЧернышовФото: Ирина ТАРАСОВА

Награждение артистовФото: Ирина ТАРАСОВА

И режиссеровФото: Ирина ТАРАСОВА

И директоров театраФото: Ирина ТАРАСОВА

Ирина Андрианова - Чтобы в нашем расписании всегда значилось: в 11 часов нужна на работе!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверской театр драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Тверской театр драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Вышневолоцкий драматический театрФото: Ирина ТАРАСОВА

Вышневолоцкий драматический театрФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр моды «Блик» из ТоржкаФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр моды «Блик» из ТоржкаФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Кимрский театр драмы и комедииФото: Ирина ТАРАСОВА

День театра в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр из УдомлиФото: Ирина ТАРАСОВА

Тверской театр куколФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр юного зрителяФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр юного зрителяФото: Ирина ТАРАСОВА

Талисман празднования Дня театра в Тверской области - "Золотая маска"Фото: Ирина ТАРАСОВА