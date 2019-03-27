В Твери спасатели в преддверии паводка демонстрировали умение управляться с концом Александрова*

Каждую весну все 800 рек и 1769 озёр Тверской области грозятся выйти из берегов и подтопить населённые пункты, стоящие вдоль их берегов, со всеми вытекающими последствиями для местных жителей. В среду, 27 марта, сотрудники МЧС на берегу Тверцы в черте областного центра провели учения по противодействию паводку.

Перед началом традиционной тренировки близ Восточного моста был организован смотр техники МЧС. Чего там только не было. Квадрокоптеры, грейдеры, вездеходы, трактора, лодки и многое-многое другое, что позволит в случае необходимости спасать людей и бороться с паводком.

- В случае паводка к выполнению обязанностей готовы приступить более восьми тысяч человек и более тысячи единиц техники. В настоящее время ситуация находится на контроле и опасений не вызывает. Традиционно угроза возникновения паводка возможна в Нелидово, посёлке Жарковском, Западной Двине, а также Калининском районе. Очень внимательно мы смотрим и за Осташковом с Пено. Пик паводка ожидаем в конце первой, начале второй декады апреля, но, по всем прогнозам, он не должен превысить среднемноголетний уровень, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

После смотра техники буквально 20 минут потребовалось силовикам на то, чтобы добраться до места впадения Тверцы в Волгу, достать лодки, размотать верёвки, надеть спасательные жилеты, а кому-то и ласты, и приступить к учениям.

Спасателям необходимо было вытащить из воды условно тонущих товарищей при помощи спасательного круга и конца Александрова. А ещё продемонстрировать переправу на другой берег реки на лодке, пересечь водную гладь на судне «Марс», перебираться по веревке с одного дерева на другое, вытащить из воды тяжеленную бетонную плиту. Даже несведущему человеку было ясно, что действия сотрудников МЧС были предельно чёткими, не дающими право на ошибку.

На протяжении всего этого времени с причала рыбачили мужчины, которых явно не смущало такое соседство, а скорее наоборот, увиденное вызывало умиротворение, ведь случись что, без помощи они не останутся.

* Спасательный конец Александрова - плавучий тонкий корабельный трос длиной около 30 м, с петлёй диаметром 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета. Сконструирован и предложен в 1914 году матросом спасательной службы из Выборга Василием Александровым.

Смотр техники проходил у Восточного мостаФото: Альберт БОЙКОВ

Традиционные учения состоялись у впадения Тверцы в ВолгуФото: Альберт БОЙКОВ

Без настоящих товарищей не обойтись нигдеФото: Альберт БОЙКОВ