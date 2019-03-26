Афиша с 27 по 31 марта в Твери: Ночь с театре, итальянская Европа и закликание весны

Чтобы весна окончательно вступила в свои права в Твери, ей надо помочь. А потому в ближайшие дни в Ботаническом саду будут петь старинные обрядовые песни, помогающие "раскрутить солнце".

Факт - вместе с ним придет и прекрасное настроение, которое станет еще лучше, если не забыть посетить хотя бы несколько из тех мероприятий, что пройдут в ближайшие дни.

А их - добрых и позитивных, загадочных и мистических - будет много. Так что, выбирайте!

АКЦИИ

День театра и Ночь в театре

Ключевое слово этой недели – «театр». А всё потому, что 27 марта весь мир отмечает День театра. Плюсуем к этому, что 2019 год объявлен Годом театра, и понимаем: неделя просто обязана быть насыщенной яркими событиями.

- Тверская областная картинная галерея

В рамках проекта «Театральная среда», посвящённого юбилею Н.В. Гоголя и Году театра в России, в картинной галерее подготовили особую программу.

Гостей ждут экскурсия по экспозиции «Закулисье», моноспектакль «Струна в тумане» и выставка одной картины «Шинель. Департамент».

Полотно известного театрального художника Николая Золотарёва предварит гоголевскую тему вечера. В спектакле, созданном по мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и произведений А.П. Чехова, актер Алексей Зинатулин исследует образы безумия.

- Каждый из зрителей может найти что-то своё, близкое только ему. В спектакле много смешных, фантасмагорических, ироничных моментов, но всё-таки он вызывает грустное чувство, заставляет задуматься, - рассказывают организаторы. 12+

Выставочный зал в БЦ «Донской»

ул. Дм. Донского, д. 37, стр. 1.

Тел.: 39-80-35, 34-62-43.

27 марта в 18:00.

Цена билета 100 руб.

Не пропустите ночное приключениеФото: Ирина ТАРАСОВА

Театр драмы

Театр примет участие во всероссийской культурной акции «Ночь в театре». Для зрителей приготовили программу «Тайны закулисья».

То, что видит любой театрал, посещая спектакль, – финал коллективной и объемной работы, за которой стоят около сотни человек: режиссеры, художники, театральные цеха. Познать «изнанку» театра, прикоснуться к закулисным тайнам, почувствовать магию сцены - все это позволит еще крепче полюбить театр и глубже понять его.

Театр драмы дважды за этот вечер приоткроет занавес закулисья.

Счастливчики увидят, как рождается спектакль, с чего начинается работа артистов, как создаются образы, декорации и костюмы к новой постановке. Побывают на настоящей репетиции, проникнутся словом, из которого рождается поэзия, зайдут в кулуары. А проводниками в мир закулисья для зрителей станут любимые актеры. Режиссер события – Тарас Кузьмин.

29 марта в 20:00 и в 22:00.

Билеты в кассе.

Справки по телефонам: 32-09-09, 32-22-92.

Тайны закулисья в Театре драмы - стрррашно интересно!

Театр юного зрителя

В рамках проекта «Ночь в театре» зрители увидят спектакль «Встреча», представляющий собой совместный проект Тверского фонда развития культуры «Отчий дом», Тверского театра юного зрителя и Тверского театра драмы.

Это будет постановка по пьесе Натальи Серовой «Кухня с ангелами». Исполнительница главной роли – народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Наина Хонина, ей и посвящена пьеса Натальи Серовой. Создатели спектакля, в свою очередь, посвящают его Наталье Юрьевне, которая не только являлась верным партнером театра, но и поддерживала многие проекты культуры и искусства города. Для людей, знавших Н.Ю. Серову при жизни, это долгожданный спектакль-посвящение.

Еще один сюрприз для зрителей: в спектакле задействована Полина Дмитренко, участница проектов Первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех».

29 марта в 20:00,

30 марта в 17:00.

Спектакли пройдут 29 и 30 марта

ТАКЖЕ

30 и 31 марта в Кашине Тверской области пройдет XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019».

В мероприятии примут участие 8 театральных коллективов из: Сандовского и Максатихинского районов, городов Кимры, Калязин и Конаково. Возраст участников не ограничен. ПРОГРАММА.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

1 апреля 18.30 - Концерт в рамках XXVII Международного фестиваля музыки И.С. Баха. Программа «Итальянская Европа».

Выступит ансамбль «GNESSIN BAROQUE» в составе:

профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Мартынова (клавесин),

доцент МГК им. П.И. Чайковского Марина Катаржнова (барочная скрипка),

Август Крепак (барочная виолончель).

В программе: произведения И.С. Баха, А. Вивальди, А. Страделла и др.

2 апреля в 18.30 - Торжественное закрытие XXVII Международного фестиваля музыки И.С. Баха.

Выступят: Губернаторский камерный оркестр «РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА», Марк Дробинский (виолончель, Франция). В программе принимает участие лауреат международных конкурсов Анна Мильтонян (скрипка).

Дирижёр – Андрей Кружков.

В программе:

М. Брух. Концерт для кларнета, альта и оркестра, ор. 88 (транскрипция для скрипки, виолончели и камерного оркестра М. Дробинского). Первое исполнение в Твери!

М. Вайнберг. Концерт для виолончели с оркестром, ор. 43 (транскрипция для струнного оркестра Р. Абязова). Первое исполнение в Твери!

Ансамбль «GNESSIN BAROQUE» выступит в рамках фестиваля имени И.С.Баха. Фото: Тверская академическая филармония

ПРАЗДНИКИ

«Под музыку капели»

Традиционный семейный праздник «Под музыку капели» поможет провести фольклорный ансамбль «Веснянка».

В программе встречи: запевы, песни, танцы и душевные разговоры от самого сердца и из самых глубин народной души, ведь ансамбль «Веснянка» умеет рассказать именно о том, как встречали весну в Тверском крае, как чувствовали природу и весеннее настроение и умели ценить жизнь!

Также больших и маленьких гостей ждут конкурсы, творческие мастер-классы, фотозона, чай из настоящего самовара (не забывайте взять с собой чашки и кружки!), фотовыставка в гостиной Сада и вечное лето в Зеленом доме!

Ботанический сад Твери

30 марта в 12:00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

Ботанический сад приглашает на семейный праздник

МУЗЕИ

Встреча с капитаном

29 марта в 18.00 в Твери состоится встреча с путешественником, старшим помощником капитана яхты “Mon Coeur” Денисом Давыдовым.

С 2006 года Денис Давыдов ходит под парусом в открытом океане. Арктика, Новая Земля, Земля Франца Иосифа, Шпицберген - это только часть посещенных им мест. ПОДРОБНОСТИ.

На встречу с Денисом Давыдовым приглашают всех желающих. Фото: предоставлено ДМЦ

«Таможня не дала добро»

На выставке будут представлены предметы, конфискованные таможенниками на границе. Среди них - коллекция монет XIX-XX вв., награды и нагрудные знаки, икона и меднолитые складни, Евангелие, книжные и печатные издания XIX-XX вв., западноевропейские гравюры и русская живопись, столовый сервиз 1880-х гг.

Передача первой части ценностей состоялась 19 марта. Тогда в отдел фондов ТГОМ Внуковская таможня отдала первые 78 единиц.

А 26 марта следующую часть будущих экспонатов в музей передала и Домодедовская таможня.

Детский музейный центр Твери

ул. Советская, 3а.

С 3 по 14 апреля

Тел. 45-71-76.