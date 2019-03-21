2019-03-21T14:29:27+03:00
Экономика

Рабочая сила в Тверской области не та, что раньше

«КП»-Тверь» изучила статистику экономической активности населения, опубликованную Тверьстатом
Виктория ТУШКОВА
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Количество безработных в регионе снижается - сообщает Тверьстат.Количество безработных в регионе снижается - сообщает Тверьстат.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Количество рабочей силы в Тверской области планомерно снижается. С 2017 по 2018 год количество людей, попадающих в эту категорию, упало на три тысячи. Если же сравнивать со статистикой за 2014 год, то за пять лет рабочей силы убыло на 29 тысяч 100 человек.

Термин «рабочая сила» в статистике не тождественен привычному многим марксистскому определению «способность человека к труду, совокупность физических и духовных способностей, которые человек использует в своей деятельности».

В статистических исследованиях он означает количество людей, работающих или готовых и имеющих физическую возможность работать: это та часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Сюда включены как занятые, так и безработные. Термин пришёл на замену понятию «экономически активное население» и по сути в статистических исследованиях ему равнозначен.

Возраст людей, попадающих в данную категорию, согласно методологии Международной организации труда, - от 15 до 72 лет. Именно эта обширная возрастная группа (занимающая около 70% от общей численности населения) и исследовалась Тверьстатом.

Среди всех экономически активных граждан региона занятыми, по данным 2018 года, являлись 67,3%. По отношению к 2015 году доля занятых выросла на 0,6%. Количество безработных составило 4,1%, снизившись на 0,4% по отношению к 2017 году и на 1,2% по отношению к 2014 году.

Кстати, в недавнем рейтинге регионов по уровню безработицы, Тверская область попала на 13-е место: уровень безработицы у нас самый низкий среди всех соседних регионов, за исключением Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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