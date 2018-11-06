На одну вакансию в Тверской области претендуют 1,8 человека

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-06T15:01:22+03:00

При этом поиск новой работы может занять более года

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Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, численность рабочей силы в целом по России в июне-августе 2018 года составила 76,2 миллиона человек, а 3,5 миллиона из них фигурируют как безработные.

Что касается динамики показателей, то, по итогам июня-августа 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 58 российских регионах уровень безработицы снизился, в шести не изменился и в 21 вырос.

Специалисты РИА Рейтинг на основании данных Росстата подготовили рейтинг регионов по уровню безработицы. Выяснилось, что в региональном разрезе показатели очень сильно разнятся. Так, в Москве уровень безработицы составляет 1,2%, а Республике Ингушетии целых 26,5%. Однако в целом в 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем средний показатель по стране.

Тверскую область составители рейтинга поместили на 13-ю позицию. Так, по данным РИА Рейтинг, безработица в Верхневолжье составляет 3,7%, причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 0,3%. При этом на одну вакансию претендуют 1,8 человека. Всего же численность рабочей силы Тверской области составляет 692,2 тысячи человек. Из них трудятся 665,8 тысячи, а 26,4 тысячи не имеют работы.

Что касается России в целом, то исходя из результатов выборочного обследования рабочей силы Росстатом, 26,4% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,6% - 50-летние и старше. Средний возраст безработного - 35,3 года. Ну а тем, кто решил уволиться, придется напрячься. В среднем на поиск нового места уходит 6,9 месяца, но 25,6% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Этот показатель свидетельствует о застойном характере безработицы.

В июне-августе текущего года уровень безработицы составил 4,7%, сократившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Кроме того, в августе уровень безработицы составил 4,6%, что стало минимальным показателем за многолетний период наблюдений. Кстати, безработица в странах еврозоны в августе составила 8,1%, что также стало самым низким показателем за десятилетний период.

Вполне логично, что в лидеры по уровню безработицы попали наиболее экономически развитые регионы: Москва (+1,2%), Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,3%) и Московская область (2,6%).

Благодаря низкому уровню безработицы в этих регионах сохраняются и низкие показатели коэффициента напряженности на рынке труда. Так, в Москве на одного безработного приходится две вакансии, о которых работодатели заявили в службу занятости населения. В Ямало-Ненецком автономном округе дефицит рабочих рук еще более ощутим. На каждого безработного приходится три вакансии на бирже труда. Это экономическое явление объясняется несоответствием предъявляемых квалификационных требований, а также зарплатными ожиданиями. В других регионах это несоответствие выражено еще сильнее.

В семи субъектах РФ уровень безработицы превышает 10%: Республика Ингушетия (26,5%), Республика Тыва (19%), Чеченская Республика (13,8%), Карачаево-Черкесская Республика (12,1%), Республика Дагестан (10,7%), Республика Алтай (10,2%) и Забайкальский край (10,2%).