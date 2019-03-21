Режиссер Тарас Кузьмин: Работе над спектаклем "Встреча" помогают люди, знаки и удивительные обстоятельства

История пьесы «Кухня с ангелами» Натальи Серовой интересна от начала до конца. Помню, как в 2016 году буквально за 15 минут до презентации и читки отрывков произведения Наталья Юрьевна, красивая и пытающаяся сдержать сильное волнение, рассказывала о том, что здесь удивительно всё. Как пришла идея, как рождались герои, фразы. Как она мечтала, чтобы её поставили в театре. И лучше всего тверском... Озвучивая свою мечту, она даже не догадывалась, что довольно скоро это воплотится в жизнь. И вот... Премьера спектакля «Встреча» по пьесе Натальи Серовой состоится уже на днях.

Показы пройдут в рамках «Ночи в театре» 29 и 30 марта на площадке ТЮЗа. На одной сцене будут играть артисты сразу двух театров.

Режиссер постановки - Тарас Кузьмин. С ним мы и поговорили за несколько дней до премьеры, поймав его в перерыве между репетициями.

- Почему спектакль называется «Встреча»?

- Это мое решение. Название «Встреча» очень подходит, потому что это не просто спектакль, а событие, которое связано с множеством знаков и обстоятельств. Это будет и встреча с пьесой Натальи Серовой, это в каком-то смысле и встреча с самой Натальей, потому что в одном из образов она прописала свою биографию и себя. Мы как бы увидим ее образ на сцене. Далее внутри спектакля происходит встреча нашего мира с потусторонним, встреча ангелов и какого-то быта. Это и встреча с народной артисткой России легендарной актрисой Наиной Хониной. Мы давно не видели ее в новых работах.

Кстати, со мной была одна интересная история. Мой первый спектакль на большой сцене Тверского театра драмы – «Любовь пани Конти». Я был еще студентом второго курса, и вдруг Сан Саныч Чуйков берет меня в спектакль, в котором заняты все народные и заслуженные артисты. Я по роли – таксист, который привозит Наину Владимировну Хонину в дом и к ней надо по-особенному подходить, потому что она готовится к спектаклю. В спектакле «Встреча» я даже процитировал этот ее приезд.

То, что она - Наина Хонина - играет в моем спектакле, для меня грандиозное событие. Поэтому «Встреча» - это название, которое подходит ко всему, что происходит. И в самой пьесе, кстати, есть основание для этого: на сцене появляется картина, которая тоже называется «Встреча».

Спектакль снят по пьесе "Кухня с ангелами" и посвящен её автору, Наталье СеровойФото: Ирина ТАРАСОВА

- Спектакль сильно отличается от пьесы?

- Отличается. Это первая пьеса Натальи Серовой, и она не соответствует привычным законам драматургии, там сложно искать конфликт. И поэтому приходилось ее немного видоизменять, обострять, чтобы это было именно сценично. Вариант читки в библиотеке Горького (в 2016 году. - Ред.), когда актеры просто сидели и читали по очереди, – это одно. Здесь нужно, чтобы у зрителей постоянно было сосредоточено внимание на том, что происходит, обострять конфликты, выдумывать какие-то дополнительные линии. Например, я дополнительно ввел персонаж, который, на мой взгляд, очень органично войдет в спектакль и, возможно, даст ответ на какие-то загадки, содержащиеся в пьесе. Это образ девочки, на который я пригласил Полину Дмитренко. Она участница шоу «Голос. Дети», «Лучше всех», прекрасная певица. Ей 11 с половиной лет и у нее фантастический голос.

- С момента написания пьесы и читки прошло чуть больше двух лет. Много это или мало? Как шла работа над постановкой?

- Наталья Юрьевна мечтала увидеть ее на сцене, но все очень сложно складывалось. А потом так вышло, что за несколько дней до ее ухода мы с Александром Витальевичем Бахаревым (директор ТЮЗа. - Ред.) по телефону пообещали ей, что скоро приступим к работе. Через несколько дней (в июле 2018 года) Натальи Юрьевны не стало. Затем был подготовительный период - мы решали, как это сделать, на какой площадке, с какими актерами. Репетиционный период у нас был небольшой. По сути, эта работа стала внештатной и для ТЮЗа, и для Театра драмы, и для меня лично, поэтому с графиком было сложно. Мы постоянно искали какие-то лазейки, репетировали и в Доме актера, и здесь, и на сцене ТЮЗа. Нам приходилось чуть ли не ночью репетировать. Но актеры на это шли с радостью. И теперь мы всей группой движемся к финалу.

- Исполнительница главной роли – народная артистка РФ, актриса Тверского театра драмы Наина Хонина, ей и посвящена пьеса Натальи Серовой. Как она открылась в этой роли?

- Наина Владимировна отдает всю свою душу, всю себя и выдает фантастическую амплитуду в плане переживаний - от смеха до слез за секунду. Сама пьеса дает для этого основания и возможности. В ней все очень быстро. Она легкая и веселая - и вдруг трагичная. Большое смешение стилей и жанров. Действие происходит в двух пространствах. Одно - бытовое где-то в Израиле. А другая линия – это ангелы, которые получили задание сверху и стараются его выполнить. Смешение этого мира и того – получается какая-то гремучая смесь.

Наталья Юрьевна посвятила пьесу народной артистке России Наине Хониной. На читке в 2016 годуФото: Ирина ТАРАСОВА

- Вам, как режиссеру, тяжело было?

- Тяжело. Я режиссер-концептуалист. Обычно я придумываю форму и надеваю её на спектакль. Здесь же всё сложнее, потому что текст состоит из множества слов, диалогов. Пьеса сама выводит меня на какую-то новую стезю. Как ни старался я от неё уйти, всё равно возвращаюсь к тому, что было написано. Много всего рождается на ходу. В этом смысле очень хорошо помогают актёры. Это Андрей Иванов, с которым мы давно мечтали сделать что-то совместное. Галина Сергеева - сама режиссер и прекрасная актриса. Лена Соколова, Игорь Лебедев, Сережа Зюзин, Андрей Иванов-младший и Полина Дмитренко. Ну и, конечно, Наина Владимировна Хонина. Как видите, это звездный состав, я собрал лучших (смеется). С ними очень комфортно, и мы получаем удовольствие. (Радиоэфир с актерами спектакля - чуть ниже)

- Вы сказали, что спектакль не укладывается в жёсткие рамки. Можно ли сказать, что каким-то образом автор, Наталья Серова, вас ведет?

- Думаю, что-то в этом есть. Я был хорошо знаком с Натальей Юрьевной. Мы много общались, и эту пьесу она мне показала одному из первых, советовалась по поводу материала. Тогда я сказал, что в плане его сценичности есть определенные проблемы. Признаться, я не думал, что мне самому придется в скором времени их решать.

Сейчас до премьеры остается несколько дней. Надеюсь, все сложится. Эта работа идёт во многом вопреки, но что-то нам действительно помогает и ведёт. Например, в пьесе есть песня «Прекрасное далеко», которую очень любила Наталья Юрьевна. Она прописана как музыкальный фрагмент. И вот совсем недавно я иду по Трёхсвятской, и гармонист играет эту песню, а потом я встречаюсь с человеком, который эту же песню напевает. И такие знаки сейчас есть постоянно. Вот что-то не складывается, а потом откуда-то вдруг приходит человек, который решает наши проблемы. Надо сказать, что это большая общая работа. Очень много людей подключилось. Очень помогает Александр Бахарев, Тверской фонд развития культуры «Отчий дом» и другие.

В своих предыдущих режиссёрских работах я использовал себя как актёра. Здесь же за всем я наблюдаю со стороныФото: Ирина ТАРАСОВА

- Какое самое сильное отличие Тараса Кузьмина-актёра и Тараса Кузьмина-режиссёра?

- В своих предыдущих режиссёрских работах я использовал себя как актёра. На себя мне всегда не хватало времени. Я придумывал яркую форму, всё внутри расставлял, а про Тараса-актёра забывал. А здесь меня на сцене нет, и я полностью вижу со стороны всё, что происходит. Я проживаю вместе с героями всю эту историю. Это очень любопытное ощущение – ощущение, когда ты не просто создаешь мир внутри себя как актёр, а когда ты создаешь мир на сцене с актёрами. Мне очень интересно, как будут реагировать на это зрители. Формат спектакля совершенно необычный для нашего города. Я думаю, такого давно не было, и не знаю, будет ли.

- Войдёт ли спектакль в репертуар?

- Не знаю. Мы не планировали делать его на большой сцене, думали о маленькой форме, потому что история очень камерная, интимная, тихая. Но в этот раз будет очень много гостей, и их не вместить в маленький зал. Надеюсь, от этого спектакль не пострадает. Камерность мы попробуем создать какими-то другими путями и приёмами.

- Страшно?

- Страшно. Я привык к острым социальным пьесам, а здесь очень много бытового, от чего мне уйти не удалось. Попробовать сделать быт интересным, ярким и привлекательным для зрителя – эту задачу приходится решать. Поэтому здесь что-то новое для меня. В этом смысле я сейчас получаю огромную школу.

Представители двух разных миров в спектакле. Галина Сергеева (справа) сыграет человека, а Сергей Зюзин - АнгелаФото: Ирина ТАРАСОВА