Ольге Бузовой нужен водитель, знающий достопримечательности Твери, и коньяк в гримёрку

Вот вы думаете, почему весна не торопится в Тверь? Оказывается, потому, что Ольга Бузова перенесла свой концерт. Но теперь всё изменится: солнце выглянет и сразу потеплеет, ведь 22 марта шоу певицы всё-таки состоится. Организаторы сообщают, что билеты, купленные до этого, действительны.

Райдер (требования - Ред.) артистки занимает три страницы, где детально прописано всё. И требования по транспорту, проживанию, и питанию, и оборудованию, наполнению гримёрок певицы и её команды.

Среди обязательных - автомобиль представительского класса, охрана, чистая вода, элитный коньяк, энергетики и фруктовый кальян.

Любопытно, что водитель (обязательно чистого автомобиля марок Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, в котором можно курить, и свободным багажником) должен хорошо знать достопримечательности города. Так что не удивляйтесь, если заметите Ольгу Бузову, прогуливающуюся по набережной Волги, как, например, до этого сделал Борис Гребенщиков.

Проживать, согласно требованиям, Ольга должна в 5-звёздочной гостинице исключительно в люксе. В номере должны быть минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Однако такие минимальные требования отнюдь не означают, что звезда питается только водой и яблоками. В следующей графе значится, что помимо включённых завтраков в гостинице на питание певице в сутки требуется 7000 рублей. А вот членам ее большой команды (12 человек) чуть меньше - 4000 рублей.

Самое интересное касается гримёрных, которых должно быть несколько.

Звезде требуется шесть белых махровых полотенец для сцены, два тонких полотенца для лица, отпариватель, сухой шампунь определенной фирмы, белый халат, белые тапочки и острый нож. Кроме того, у звезды обязательно должен быть свой личный санузел.

Конечно, в гримёрке должны быть и закуски. Перед началом концерта и в его перерывах звезда предпочитает: чай с мёдом и лимоном, фрукты (яблоки, виноград, груши), сырную и мясную нарезку, сок (яблочный и апельсиновый).

Из дополнительного, но обязательного - пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), элитный коньяк и кальян на время всего нахождения артистки на площадке. Кальян обязательно должен быть на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты. Похожие требования и для команды артистки.

Также в райдере значится, что во время концерта Ольге Бузовой необходимы как минимум четыре охранника у сцены, ещё двое будут личными телохранителями.

Отдельной строкой идет напоминание, что если организатор не выполнит каких-либо пунктов, то артист может не выйти на сцену. При этом сумма предоплаты организатору не возвращается.

Напомним, концерт пройдёт в клубе «Paragon Home». Начало в 19:00.

Ограничение по возрасту: 12+.