2019-03-13T14:15:18+03:00
Общество

Привиться против кори в Твери можно в своей поликлинике

«КП»-Тверь» выяснила, кому необходима вакцинация от кори и как её пройти
Виктория ТУШКОВА
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Единственное средство не подцепить опасную корь при контакте с больным - иммунизацияЕдинственное средство не подцепить опасную корь при контакте с больным - иммунизацияФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Роспотребнадзора за 2018 год, заболеваемость корью выросла в нашей стране в 3,5 раза. Только за два месяца 2019 года случаи этого опасного недуга были зафиксированы в десятках регионов, включая Тверскую область. В конце января из-за завозной кори с Украины чуть было не закрыли на карантин гимназию № 44.

Корь - чрезвычайно заразное заболевание с серьёзными осложнениями, и единственное средство избежать болезни при контакте с больным - иммунизация.

Дети проходят её в год и в шесть лет. Иммунитет также имеется у тех, кто успел переболеть корью. Не помните о прививках и детских болячках? Не беда. Постарайтесь отыскать свою детскую медицинскую карту: в ней хранится вся информация. Если же карта потерялась, придётся выполнить ряд действий.

Первое: узнайте, имеется ли у вас иммунитет к кори, то есть необходимый уровень антител. Для этого необходимо сдать анализ на напряжённость иммунитета к кори. Его можно провести как в поликлинике по месту жительства, обратившись к своему терапевту, так и в любой платной лаборатории. В частной клинике стоимость анализа в пределах 500 рублей, в государственной - в пределах 200.

Второе: если анализ покажет отсутствие иммунитета, ступайте на приём к своему терапевту и просите провести вакцинацию. Врач измерит температуру, проведёт осмотр, чтобы подтвердить, что вы здоровы, и даст направление в прививочный кабинет.

Прививка делается бесплатно всем взрослым в возрасте от 18 до 35 лет в случае, если человек до этого возраста не прививался, прививался лишь однократно либо не имеет сведений о прививках и при этом не болел корью.

Если вы старше 35 лет, то бесплатно вам сделают прививку в случае контакта с больным корью, а также если вы входите в группу риска. К ней относятся работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Остальные также могут пройти вакцинацию, но за неё придётся заплатить.

НА ЗАМЕТКУ

До 18 марта в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области работает телефон горячей линии по вопросам профилактики кори.

Задать вопрос и получить рекомендацию вы можете по номеру: 8 (4822) 34-70-18 по будням с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

ВАЖНО!

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности (приближающимся к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, большинство из которых – дети в возрасте до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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