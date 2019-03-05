Новая замглавы администрации Твери Людмила Хоменко: «Работать, оставаясь равнодушной, невозможно!»

Сегодня, 5 марта, к исполнению обязанностей в должности заместителя главы администрации Твери приступила Людмила Хоменко. Людмила Григорьевна будет курировать социальную сферу.

- Как вы отнеслись к предложению перейти на эту должность?

- Расцениваю как оказанное доверие. И одновременно, а точнее даже в первую очередь – это большая ответственность. Социальная сфера – очень серьёзная, многогранная и значимая, охватывает широчайший круг задач: это и реализация национальных проектов, и курирование сфер образования, культуры, спорта.

- Можно сказать, что женщинам «социалка» ближе, чем мужчинам?

- Хороший вопрос! Вообще в социальной сфере больше женщин – и в муниципальном и в государственном управлении. Но я думаю, в этом нет первостепенного значения: всё зависит от качеств человека, его знаний и степени ответственности.

- Как вышло, что вы пришли в органы муниципального управления? Мечтали ли об этом?

- Пожалуй, нет. Пришла к этой работе не сразу. Первое высшее образование я получила в Тверском государственном университете по специальности детская педагогика и психология, а вот уже второе – это Санкт-Петербургский экономический университет, экономика на предприятии городского хозяйства.

- Как же вышло, что от педагогики вы пришли к муниципальному управлению?

- Работая детским психологом, занималась и общественной работой: помогала в организации городских мероприятий. Пригласили специалистом в управление по культуре, спорту и делам молодёжи. Затем - ведущий, главный специалист, помощник главы администрации района, зам по социальным вопросам, глава администрации района. В системе муниципального управления я работаю пятнадцать лет.

- Так затянула эта работа?

- Работать на такой работе и оставаться равнодушной невозможно. Здесь нужно сделать правильный выбор: не работа для человека, а мы для работы, для решения конкретных вопросов и задач.

- О чём мечтаете сегодня?

- Оперативно включиться в работу, почувствовать свой вклад в общее дело. Задач, проблем – много. Поэтому, хочется сделать максимум.