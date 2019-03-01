За год жители Тверской области купили более 12 200 000 литров алкоголя

Сотрудники Федеральной службы по регулированию рынка подсчитали, сколько алкогольных напитков купили жители России в 2018 году. Стоит заметить, что в статистику попала только продукция, которую коммерсанты зарегистрировали в автоматизированной системе государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).

Рейтинг сотрудники ведомства рассчитали согласно квартальным отчетам. Так, жители Тверской области в первом квартале 2018 года приобрели 2,8 млн литров спиртного, во втором - 3 млн, в третьем - 3,1 млн, а в четвёртом - 3,3 млн. Рост цифр естественен - после Нового года продажа алкоголя идёт на спад, а дальше, в соответствии с количеством праздников, только растёт. Общий объем реализованной продукции достиг 12,2 млн литров алкоголя. Если учесть, что в стандартную ванну обычной городской квартиры вмещается 140 литров жидкости, то купленным за год алкоголем тверичане могли бы заполнить ванны в 87 143 квартирах.

Получается, что в среднем на жителя Верхневолжья приходилось порядка 10 литров хмельных напитков в год. Конечный показатель, может, выглядит и не таким впечатляющим, однако, учитывая тот факт, что в 2018 году в Тверской области от алкоголя умерли 166 человек, тенденция на самом деле удручающая.

Заметим, что жители соседних с нами регионов тоже не прочь побаловаться алкогольными напитками. В Ярославской области за 2018 год люди приобрели 12,6 млн литров, в Вологодской - 13,5 млн литров, Новгородской - 5,4 млн литров, Смоленской - 7,7 млн литров, Псковской - 4,5 млн литров, Московской - 90,6 млн литров. Особняком стоит Москва, где было приобретено 91,4 млн литров алкогольных напитков.

Логично, что во всех вышеперечисленных регионах всплеск покупок алкоголя приходился на декабрь, а спад - на январь.

Традиционно меньше всего алкоголя употребляют жители Кавказа. Первенство по этому показателю держит Чечня, где в течение года было куплено всего лишь 92 810 литров спиртосодержащих напитков.

Что касается лидеров по количеству приобретенного алкоголя, то следом за Москвой и Московской областью идут республики Татарстан (36,9 млн литров) и Башкортостан (30,3 млн литров). Заметим, правда, что такие внушительные объемы потребления в этих регионах во многом обусловлены большим количеством проживающих там людей.