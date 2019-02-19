Смертность от отравлений алкоголем выросла в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-19T09:11:16+03:00

В целом исследователи считают, что, употребляя алкоголь, скончались 5568 жителей страны – это на 18% меньше, чем было в год предыдущий Фото: Евгения ГУСЕВА

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Тверская область попала в печальный рейтинг смертности от отравления алкоголем за 2018 год. Исследование проводили сотрудники Центра разработки национальной алкогольной политики.

В ЦФО у Верхневолжья один из самых пессимистичных показателей. Так, в 2018 году был зафиксирован ощутимый рост смертей от алкоголя – 166 человек (на 17 больше чем в году 2017).

Самый высокий показатель у Московской области - 436 случаев, но там наметилась тенденция к снижению (в 2017 году – 482 человек). При этом в Москве от алкогольного отправления погибло в 2018 году на 38 человек больше (123 против 85), а в Санкт-Петербурге – на 43 человека меньше (67 и 110 соответственно).

У остальных регионов в ЦФО показатели значительно меньше, чем в Тверской области. Например, в Воронежской области было зафиксировано 158 смертей – на 91 меньше, чем было в 2017 году.

В целом исследователи считают, что, употребляя алкоголь, скончались 5568 жителей страны – это на 18% меньше, чем было в год предыдущий.

ИСТОЧНИК KP.RU