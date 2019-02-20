2019-02-20T12:15:35+03:00
Общество

Антимонопольщики в очередной раз не дают повысить цену за проезд в маршрутках Твери

На этот раз предостережение выписано предпринимателю, недавно выигравшему конкурсы на двух популярных маршрутах
Виктория ТУШКОВА
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На 208 маршруте хотят поднять цену за проезд, но антимонопольная служба противНа 208 маршруте хотят поднять цену за проезд, но антимонопольная служба противФото: Виктория ТУШКОВА
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О возможном повышении цен на городских маршрутах №№ 208 и 52 сообщалось ещё в середине января. Общественный омбудсмен по транспорту Владимир Исаев тогда сообщил «КП»-Тверь», что перевозчик планирует поднять стоимость проезда в связи с обновлением подвижного состава. Ранее компания, выигравшая конкурсы, представила городской администрации парк новых автобусов МАЗ-206.

В новых автобусах обещали реализовать возможность безналичной оплаты. По информации администрации Твери, цены предполагали быть следующими: 25 рублей при оплате наличными, 24 рубля - банковской картой, 23 рубля - картой «Иволга». Однако по информации омбудсмена Исаева, перевозчик планировал сделать цену выше, но вряд ли более 30 рублей.

Городские перевозчики начали массово повышать цены в конце января. Тверская антимонопольная служба тогда вынесла предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и сговора. В итоге некоторые маршрутки подняли цены до 27 рублей, другие оставили 25 рублей за поездку. А кое-кто из перевозчиков, подняв цену и увидев снижение пассажиропотока, вернул прежние 25 рублей.

С выходом на линию новых автобусов 208-го и 52-го маршрутов вновь появились публичные заявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей. Антимонопольная служба отреагировала незамедлительно.

- Антимонопольный орган предостерегает от совершения планируемых действий, в связи с тем что такое поведение может привести к нарушению перевозчиками - участниками рынка перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери Федерального закона о защите конкуренции, - сообщила пресс-служба Тверского УФАС.

Сообщается также, что антимонопольщики рассматривают заявления граждан о бесконтрольном повышении цен на отдельных маршрутах.

Напомним, ранее «КП»-Тверь» установила, какую сумму тратят жители Твери на проезд в маршрутках - более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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