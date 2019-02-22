В парке Победы Твери установили легендарный танк Т-34

В парке Победы Твери появился очередной экспонат военной техники. На этот раз власти города установили под открытым небом самый массовый танк Великой Отечественной войны — Т-34, точнее, его модификацию Т-34-85.

Напомним, ранее в парк Победы к местам нового и уже постоянного базирования были доставлены 122-мм гаубицы М-30, танк Т-80, а также самолёт-разведчик - бомбардировщик МиГ-25 РБ.

По уже сложившейся традиции редакция «КП»-Тверь» дозвонилась до главы Центрального района Максима Чубукова и расспросила его об истории «тридцатьчетверки».

- Об истории этого танка известно немного. Он был выпущен в 1944 году, принимал участие в штурме Кёнигсберга, а после войны использовался на полигонах. «Тридцатьчетверку» мы привезли из Подмосковья, где она стояла в музее под открытым небом. Хочется заметить, что без помощи Главного управления региональной безопасности Тверской области сделать это нам бы не удалось, - делится Максим Чубуков.

Глава Центрального района также заметил, что в столицу Верхневолжья танк привезли в плачевном состоянии, а чтобы восстановить машину, рабочим пришлось трудиться на протяжении недели практически сутки напролёт.

- На танке не было крышки моторного отсека, танкового обвеса. В итоге сотрудники Тверского вагоностроительного завода поднимали чертежи и по ним изготавливали детали, - продолжает глава Центрального района.

Кстати, на Т-34 нанесены и красные звезды, однако они носят условный характер. В настоящее время информации о подбитых этой машиной танков — нет.

Торжественное открытие нового экспоната состоится в парке Победы 23 февраля. Праздничное мероприятие стартует в 12.30.

СПРАВКА «КП»

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Его модификация Т-34-76 с орудием 76 мм являлась основным танком РККА до первой половины 1944 года, времени поступления в войска танка Т-34-85 с орудием калибра 85-мм. Т-34-85 спроектирован на базе серийного танка Т-34 образца 1942 года. Установка 85-мм пушки и конструктивные доработки значительно повысили боевую эффективность машины.