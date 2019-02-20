В рейтинге лучших городов для молодёжи Тверь попала в самую престижную категорию

Столичное консалтинговое бюро «Стрелка», которое в 2017 году разрабатывало проект благоустройства Твери, опубликовало результаты любопытного исследования. Специалисты оценили привлекательность городов для выпускников вузов - молодых специалистов. Анализу подвергли 98 муниципалитетов. Это региональные столицы и крупные города с населением более 250 тысяч человек.

Факторы привлекательности городов для молодёжи объединили в две группы: качество жизни и доступность благ. К первой отнесли экологию, комфортность климата, возможности дополнительного образования, отдыха и досуга вне дома, количество точек общепита и спортзалов и так далее. Во вторую - возможности аренды жилья, цены на ЖКХ, парикмахерские услуги и фитнес, доступность интернета, цены за проезд в общественном транспорте и такси, стоимость перекусов вне дома и билетов в кино, а также цены в аптеках и винно-водочных магазинах.

Все исследованные города были поделены на категории: города-лидеры (интересная и комфортная жизнь, хорошие возможности заработка), города-клондайки (хороши для заработка, но менее комфортны для жизни), города-пансионаты (удобная, но довольно дорогая жизнь) и города-аутсайдеры (мало преимуществ, кроме климата и экологии).

Тверь попала в категорию «города-лидеры», из чего можно сделать вывод, что столицу Верхневолжья признали местом, где, цитируя аналитическую часть исследования, «можно вести интересную и комфортную жизнь, легче найти друзей-сверстников, шанс найти работу по душе выше». А зарплаты молодых специалистов в таких городах, якобы, достаточны для той самой интересной и комфортной жизни.

Тратятся жители городов-лидеров больше всего на жильё - 41% заработка. Еда забирает 32% бюджета, досуг - 17%, транспорт - 7%, и на прочие расходы остаётся 3 %. Естественно, цифры эти усреднённые, и согласятся с ними далеко не все тверичане.

В список двадцати семи городов-лидеров попали Москва (рейтинг 15,5), Санкт-Петербург (наивысший рейтинг - 16,5) и кроме них ещё всего пять городов-миллионников: Екатеринбург, Казань, Воронеж, Уфа и Самара. Два самых маленьких города-лидера - Новороссийск и Йошкар-Ола. Тверь с рейтингом 13,5 занимает одну позицию с Рязанью, Курском и Екатеринбургом.

Что касается наших соседей, то вместе с Тверью в самую престижную категорию поместили Вологду и Ярославль. Великий Новгород, Смоленск и Псков дружно расположились в категории городов-пансионатов. В них, по мнению исследователей, хорошая инфраструктура и наполненность различными событиями сочетается с высоким уровнем цен и не самыми лучшими зарплатами молодых специалистов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверичане хотят жить в современном европейском городе.

Тверские чиновники подвели итоги анкетирования жителей, которое проводилось в январе и феврале на сайте администрации города и в социальных сетях. Поучаствовать в опросе успели более 2000 человек. Им задавались вопросы о жизненных приоритетах, актуальных для города проблемах, а также о том, какой они хотят видеть Тверь.

Наиболее актуальными для жизни города респонденты назвали вопросы сфер ЖКХ, дорожного хозяйства, здравоохранения, а также проблему низкого уровня доходов.

Современный европейский город 68% опрошенных выбрали идеалом, к которому должна стремиться Тверь. Много голосов также было отдано за экогород (55%) и креативный, молодёжный город (47%). В части благоустройства тверичане голосовали за создание новых парков, скверов, зелёных зон и набережных. А в отношении главного вектора развития назвали обеспечение комфортных условий жизни (83%), науку, образование и культуру (43%) а также промышленность и туризм (по 25%).