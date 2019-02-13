В отличие от Твери в соседних областных городах маршрутки - не основной транспорт

В Твери после признания в октябре 2015 года МУП «Городской электротранспорт» банкротом управление всем городским транспортом осуществляет муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 (МУП «ПАТП-1»).

Согласно городскому бюджету, опубликованному в открытых источниках, в 2018 году на функционирование и развитие городского транспорта Твери было заложено 380 млн 844 тыс. 700 рублей. В бюджете 2019 года транспорту отвели 212 млн 629 тыс. 300 рублей. На плановый период 2020 года рассматривается сумма в 205 млн 663 тыс. 300 рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение жизнедеятельности городского общественного транспорта в Твери пошло по нисходящей. А ещё три месяца назад, 14 ноября 2018 года, в Твери было прекращено трамвайное движение. И осенью 2018-го городские власти урезали автобусные маршруты: например, на линии маршрута № 21 остался всего один автобус.

Стоимость проезда в городском транспорте последний раз поднимали летом 2018 года: проезд подорожал на рубль и стал стоить 21 рубль. По транспортной карте «Иволга» стоимость проезда составляет 20 рублей.

В то же время в отношении маршруток мало что изменилось, кроме возросшей в январе этого года до 27-30 рублей стоимости проезда. Частники продолжают как восполнять пробелы в маршрутах общественного транспорта, так и успешно дублировать их. При этом откровенно нарушая правила дорожного движения и всячески ставя под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.

Что касается относительных новшеств - карты «Иволга», табло, показывающих время прибытия троллейбусов и автобусов онлайн, и возможности отслеживать городской транспорт в интернете и мобильных приложениях - эти начинания так и остаются в зачаточном состоянии, а некоторые, как онлайн-отслеживание транспорта, и вовсе загибаются, так и не развившись.

Дни, когда без перебоев функционировали электронные табло, можно пересчитать по пальцам. Впрочем, это не так важно, ведь таких табло всего два на всю Тверь.

Доступное и удобное отслеживание транспорта через интернет и мобильные приложения также работает со сбоями. На момент написания материала эта функция так и не была восстановлена после сбоя, произошедшего ещё в январе этого года.

Отслеживание троллейбусов возобновлено, автобусы же так и остаются невидимкамиФото: Виктория ТУШКОВА

С картой «Иволга» тоже не всё просто. Главная проблема - невозможность пополнить её онлайн. Деньги на карту можно положить лишь в киосках периодической печати, коих в городе осталось единицы. И то если оборудование не зависнет. Обнулённую карту можно обменять на другую, с положительным балансом, у кондукторов. Однако это удаётся далеко не всегда. То ли такой бешеной популярностью пользуются жёлтые карточки у тверичан, то ли (что более вероятно, особенно в утренние часы) кондукторы просто саботируют эту возможность, ведь их заработок напрямую зависит от платы за проезд, полученной наличными деньгами.

Возможность совершить бесплатную пересадку в течение 45 минут с момента валидации карты также срабатывает не всегда: горожане жалуются на случаи, когда с карты всё равно списываются деньги за поездку. И обещания исправить эту досадную ошибку так и остаются обещаниями.

Даже у тех тверичан, кто глубоко не погружается в проблему муниципального транспорта, возникает предположение, что власти Твери явно перепутали своё предназначение и развивают не муниципальный транспорт, а частный, то есть маршрутки. По крайней мере, маршрутчики хоть и жалуются, как и муниципалы, на отсутствие средств, тем не менее регулярно покупают новые автобусы и наращивают объём перевозок, в отличие от ПАТП-1.

Транспорт Твери и столиц соседних регионов (кликни, чтобы увеличить):

Количество маршрутов по видам транспорта - в Твери и в соседних областных центрахФото: Виктория ТУШКОВА

А КАК У СОСЕДЕЙ?

ЯРОСЛАВЛЬ

Население 608 722 человека.

Наиболее примечательна ситуация с городским транспортом в негласной столице Золотого кольца России - Ярославле. Пассажирскими перевозками в городе заведует муниципальное предприятие «Яргортранс». Планируемый бюджет сферы транспорта на 2019 год составляет 394 млн 538 тыс. 400 рублей.

Структура муниципального транспорта Ярославля включает автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты (подробнее - в таблице). Стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 23 рубля, однако планируется повышение. Городские власти сообщают, что повысят стоимость проезда не ранее второго квартала 2019 года и будет она не выше 28 рублей. Стоимость проезда в маршрутках Ярославля - порядка 23 (!) рублей.

В социальных сетях и на тематических форумах периодически появляются критические сообщения от местных жителей относительно работы транспорта. Однако в целом положение дел там выглядит гораздо оптимистичнее, чем у нас. Парк городского транспорта Ярославля продолжает пополняться. Согласно информации местных СМИ, в январе 2019 года город купил в кредит семь новых троллейбусов. Долг за новые машины мэрия планирует вернуть за счёт двух основных источников: повышения выручки с троллейбусов, которых станет больше, и сокращения расходов на амортизацию и энергопотребление машин благодаря обновлению парка.

Новые автобусы в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля

Проблему изношенности автобусного парка в этом году в Ярославле рассчитывают решить за счёт покупки 50 новых автобусов. В бюджете выделено 36 миллионов рублей на амортизацию подвижного состава. Машины будут брать в лизинг.

Оплату проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях в обозримом будущем городские чиновники планируют перевести на «безнал». И, следуя московскому пути, одновременно существенно повысить штрафы для «зайцев».

Стоит отметить, что местная власть общественный транспорт Ярославля активно популяризирует. Так, в конце января в связи с продолжительными снегопадами городские чиновники организовали акцию «Снежный билет». Все автовладельцы могли бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Акция распространялась на все виды городского транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи.

Ещё пример: по городу курсируют «грамотные троллейбусы». В салонах таких машин размещены информационные листовки, а по громкой связи голос автоинформатора рассказывает о правилах русского языка.

Большая часть критических высказываний местных жителей в социальных сетях и на ярославских форумах касается маршруток и их классических проблем: конкуренции с городским транспортом и несоблюдения правил дорожного движения. Местная власть, кстати, в ближайшее время намерена заняться ситуацией с маршрутками. Например, глава Ярославского ГИБДД предложил пропускать оплату проезда в маршрутках через бюджет: продавать билеты в государственных пунктах оплаты. Далее, отслеживая через ГЛОНАСС количество рейсов, скорость и прочие параметры каждой машины маршрутного такси, возмещать деньги перевозчику из бюджета с учётом удержанных за нарушения штрафов.

СМОЛЕНСК

Население 330 025 человек.

В Смоленске городским транспортом заведуют МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и МУП «Автоколонна 1308», которые привлекают к работе и частных подрядчиков. Бюджет, выделенный на транспорт в 2019 году, составляет 231 млн 159 тыс. 900 рублей. Стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 18 рублей. Маршрутки дороже - 23 рубля.

Одной из основных задач городского транспорта Смоленска сегодня, как и в Твери, называют сохранение трамвайного движения. Но в отличие от столицы Верхневолжья в городе наряду с автобусными и троллейбусными ещё действуют четыре трамвайных маршрута (подробнее - в таблице).

Трамвай в Смоленске сохранили, в отличие от Твери. Фото: администрация города Смоленска

Проблема смоленского трамвая идентична нашей - изношенность рельсов. Чтобы их сохранить, сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внёс предложение включить ремонт изношенных путей в программу «Безопасные и качественные дороги», так как у местного бюджета денег на восстановление рельсов нет. Согласно публикациям в местных СМИ, ссылающихся на слова министра транспорта России Евгения Дитриха, этот вопрос будет решаться в следующем году, поскольку бюджет на 2019 год уже утверждён.

Кроме находящегося под угрозой трамвайного движения смоляне критикуют малое количество низкопольных троллейбусов и автобусов, отмечая вместе с тем, что вся городская инфраструктура в целом далека от нужд маломобильных групп населения.

ПСКОВ

Население 210 501 человек.

Городским транспортом Пскова руководит госпредприятие «Псковпассажиравтотранс». Муниципальный транспорт представлен 21 автобусным маршрутом. Бюджет этого года на транспорт в Пскове пока определён совсем скромной суммой в 2 млн 845 тыс. рублей.

Проезд в псковских автобусах стоит 25 рублей. Маршрутные такси берут 25-27 целковых. Маршрутных такси сохранилось очень мало: лишь на самых окраинах Пскова благодаря тому, что в своё время частников удачно «выжали» из города муниципальные автобусы, ходившие часто. Однако частники в скором времени могут вернуться на популярные городские маршруты.

Дело в том, что сегодня пассажирские перевозки Пскова переживают кризис. В основном из-за огромных долгов «Псковпассажиравтотранса». Руководство компании в последнее время постоянно менялось, СМИ писали об уголовных делах, касающихся нецелевого расходования средств предприятия. Горожане жаловались на морально и технически устаревший автобусный парк. Счета предприятия в прошлом году были арестованы. Совокупный долг компании к декабрю 2018 года составлял более 1,5 миллиона рублей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Однако сегодня, в том числе благодаря вливаниям федеральных средств, долги предприятия погашены. «Псковпассажиравтотранс» взял новый курс и постепенно избавляется от нерентабельных городских маршрутов, вновь передавая их частникам.

СМИ также пишут о том, что новое руководство предложило программу возрождения пассажирских перевозок по примеру Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. А именно установление единой тарифной сетки для всего региона, создание посреднической ступени между органами власти и перевозчиками для контроля над последними и планирования перевозок, а также ужесточение требований к перевозчикам.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Население 222 868 человек.

Пассажирскими перевозками в Великом Новгороде занимаются четыре коммерческие компании, в уставном капитале большинства из которых есть доля муниципальных предприятий. Тарифы регулирует также муниципалитет. Транспортная система представлена автобусами большой вместимости, а также троллейбусами (подробнее - в таблице). Бюджет сферы транспорта на 2019 год пока составляет скромные 14 млн рублей.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте - 27 рублей. В городе действует транспортная карта, подобная нашей «Иволге» - единая транспортная карта «Береста». Расплачиваться «Берестой» дешевле - 25 рублей за поездку.

Информация о предприятиях и самом муниципальном транспорте хорошо представлена в интернете. Например, на сайте транспортного обслуживания населения Великого Новгорода есть специальный раздел с расписанием движения автобусов, приспособленных для нужд инвалидов. А вот СМИ и пользователи социальных сетей пишут про новгородский транспорт совсем немного. Значит, это не острая проблема.

Известно, что в 2018 году автобусно-троллейбусный парк Великого Новгорода существенно обновился за счёт машин, отписанных городу Москвой (49 машин) и Санкт-Петербургом (23 машины). Питерские троллейбусы стали первыми низкопольными троллейбусами в городе.

ВОЛОГДА

Население 312 420 человек.

Пассажирский транспорт Вологды представлен автобусами и троллейбусами, стоимость проезда в которых сейчас составляет 26 рублей. Троллейбусными перевозками в городе занимается учреждённое муниципалитетом ООО «Трансвод». Автобусные перевозки - в руках реорганизованного из муниципального предприятия АО «ПАТП-1», а также Некоммерческого партнёрства «Перевозчики пассажиров г. Вологды» и немногочисленных частников. Бюджет, заложенный на городской транспорт Вологды в 2018 году, - 54 600 000 рублей.

Что касается автобусного сообщения, вологодчане жалуются на неудобную маршрутную сеть и серьёзные нарушения расписания движения. Согласно опубликованным в прессе заявлениям губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, в скором времени ситуация должна нормализоваться: в этом году при помощи региональных средств для Вологды купят 25 новых автобусов. Они в том числе будут соответствовать требованиям перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп.

С городским троллейбусом дела обстоят хуже. Несмотря на то что на сайте местной администрации опубликовано расписание трёх троллейбусных маршрутов, пресса и горожане пишут, что работает лишь один. Жители, которым были удобны троллейбусы, вынуждены ходить пешком или ездить с пересадками. В сети звучат призывы спасти городской троллейбус.

Как писала местная пресса в конце 2018 года, обслуживать два городских маршрута (№№ 1 и 2) троллейбусный перевозчик прекратил в апреле по причине нехватки машин. Действующим остался только маршрут № 4. Сообщается, что город надеялся на списанную технику из столицы, однако к вологжанам московские троллейбусы не поступили. А учитывая небольшой бюджет, заложенный на транспорт, на покупку новых машин горожане рассчитывать вряд ли могут.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Прочитав про ситуацию в соседних с нами областных центрах, становится понятным, что везде есть проблемы муниципальных перевозок. Но есть и одна особенность, которая не замечена у нас: муниципальный транспорт в соседних городах представлен шире, чем в Твери. Муниципальный транспорт там находится на контроле областных чиновников, есть внятные программы развития транспорта и, главное, маршрутки не являются превалирующим городским транспортом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рассмотрим соотношение числа муниципальных маршрутов (числитель) к коммерческим (знаменатель) в Твери и у соседей. Чем меньше результат, тем выше доля коммерческих маршрутов в городе.

Тверь - 17/30 = 0,57

Ярославль - 70/50 = 1,40

Смоленск - 75/40 = 1,88

Псков - 21/10 = 2,10

Как видите, у Твери самый отвратительный результат.