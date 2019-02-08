Финал конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года" в Твери: классический театр, Бродвей и дерзкий рэп

Всё-таки волнительное это мероприятие. Финалисты и их группы поддержки очень нервничали, хоть и скрывали это, как истинные актёры. Кстати, имено в служителей Мельпомены пришлось перевоплотиться финалистам конкурса педагогического мастерства в этом году - год театра как никак.

Лиса Алиса и кот Базилио никого не смогли обманутьФото: Виктория ТУШКОВА

Кого на сцене только не было - Красная Шапочка, Золушка, фрекен Бок, лиса Алиса и кот Базилио, и, конечно, Мэри Поппинс. Молодые педагоги, которых в нынешнем конкурсе было большинство, не боялись экспериментов, смело смешивая образы, стили и времена: Данилу-мастера Бажова с дерзким рэпом, чопорную Мэри Поппинс с продвинутыми родителями современных школьников.

Данила - мастер в исполнении одного из финалистовФото: Виктория ТУШКОВА

Зрители аплодировали и дружно умилялись, когда на сцене появлялись малыши, удивлялись школьникам-танцорам, словно приехавшим прямо с бродвейских помостков.

Очень удался театральный эксперимент Юлии Винокуровой, педагога центра образования №49, победительницы муниципального этапа конкурса "Учитель года 2019" и читательского голосования "КП"-Тверь". В своей сценке, живописующей вызов на педсовет нерадивого школьника, шутки были так близки к жизни, что зал хохотал не умолкая.

Ох уж эти уборщицы!Фото: Виктория ТУШКОВА

Очень близкими к жизни были и слова председателя городской думы Евгения Пичуева, присутствовавшего на празднике в качестве почётного гостя.

- Ваша профессия важна и востребована. Но увы, не всегда достаточно финансово вознаграждена, - справедливо отметил Евгений Евгениевич. - Однако это только подтверждает, что в эту профессию люди идут не за деньги а по призванию.

Победителями муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2019" и "Воспитатель года 2019" стали:

- учительница истории и естествознания школы №49 Юлия Викторовна Винокурова (её же редакция "КП"-Тверь" наградила как победительницу читательского голосования на сайте kp.ru);

- и Светлана Владимировна Орлова, воспитатель детского сада № 160.

Приз читательских симпатий "Комсомолки" среди воспитателей взяла Ольга Валерьевна Тихомирова, воспитатель детского сада № 94.

Победительницу Юлию Винокурову поздравляет руководитель департамента образования Твери Надежда АфонинаФото: Виктория ТУШКОВА

Все три педагога придут в понедельник, 11 декабря, в утренний эфир радио "Комсомольская правда"-Тверь" 99,3FM, чтобы поделиться эмоциями и побеседовать о профессии педагога. Слушайте эфир с 9 часов утра.

Победительницу Светлану Орлову поздравляет руководитель департамента образования Твери Надежда АфонинаФото: Виктория ТУШКОВА

Что касается двух официальных победителей - им теперь предстоит пройти нелёгкий путь в областном этапе конкурса

"КП"-Тверь" желает педагогам удачи и вдохновения!