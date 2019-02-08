Тайны и интриги Сретенского монастыря: Об археологических находках в Савватьево рассказали ученые

Тайны не тайны, но детектив точно... В этой истории присутствуют все законы этого жанра: и загадка, и расследование, и многочисленные версии и, наконец, итоги и того, и другого.

В первых числах февраля в рамках Библейско-богословского лектория "Михайловские чтения" прошла презентация книги «Сретенский собор тверского монастыря. Савватьева пустынь: история, архитектура, археология». Надо сказать, долгожданная презентация. О том, что книга скоро выйдет, говорили с ноября прошлого года, и вот свершилось. Чем она интересна? Тем, что итоги исследования многими учеными Савватьевой пустыни, территории, где находился Сретенский монастырь (в деревне Савватьево, что в 20 км под Тверью), были собраны в одном солидном издании.

- Миссия "Михайловских чтений" – рассказывать о том, что происходит за пределами церкви и в том числе рассказывать и о новых книгах, - начал ведущий лектория протоиерей Александр Шабанов, - Сегодня всё совпало. И учёные, и творческий коллектив представляют издание, за которым изначально стоит человек, который с 1996 года с завидной настойчивостью говорит об уникальности этого места - настоятель Знаменской церкви в деревне Савватьево протоиерей Андрей Егоров.

Раскопки проходили на территории Савватьевой пустыни при активном участии протоиерея Андрея ЕгороваФото: Ирина ТАРАСОВА

ЗОДЧЕСТВО XVII ВЕКА - ЭТО TERRA INCOGNITA

Напомним, что работы в деревне Савватьево на территории Сретенского монастыря проходили с мая по июнь прошлого года. Первоначально исследователи хотели найти фундамент главного храма и определить его границы. Однако раскопки рассказали гораздо больше.

- В 2006 году появилась книга, которая стала точкой отсчета в понимании этого комплекса и в первую очередь его главной святыни – Сретенского собора. Это было первое постсоветское издание, так освещающее историю обители. Это академический уровень исследований. Таких изданий о тверских монастырях почти нет. Так что у нас было от чего отталкиваться, - взял слово ведущий научный сотрудник Отдела истории архитектуры и градостроительства Древнего мира и Средних веков, доктор искусствоведения Алексей Салимов. - Парадоксально, но сегодня нам более понятен ранний период – XII – XVI века, чем XVII столетие. Зодчество XVII века является эдакой terra incognita, белым пятном в изучении истории архитектуры. Поэтому было очень важно полноценно раскрыть этот собор. Задача была поставлена масштабная – стопроцентное раскрытие памятника.

По словам Алексея Маратовича, "у собора Сретенского монастыря есть одна интрига, которая связана с иконой середины – второй половины XVI века из музея имени Андрея Рублева".

Оказывается, базируясь на этом изображении, дореволюционные исследователи пришли к выводу, что на территории монастыря должен был быть каменный храм ранее конца XVII века (на иконе ясно видно, что постройки каменные - Ред.) Однако после раскопок ТНИИР-Центра в 2009 году стало понятно, что ни Знаменская церковь, ни Сретенский собор не относятся к постройкам более раннего времени. Это лишь 70-е – 80-е годы XVII века. То же самое показали и новые раскопки. В чем же дело? Оказывается, в фантазии художников-иконописцев.

- Иконопись XVI века обладает немалым символизмом в передаче архитектуры. В том числе она неадекватно отражает материал, из которого построены здания. Этим и обусловлена ошибка предыдущих исследователей. Все-таки на иконе XVI века скорее изображены деревянные сооружения, - уверен Алексей Салимов. - Если бы на территории монастыря существовали каменные постройки до второй половины XVII века, то они как-то обнаружились бы в культурном слое. Среди строительного материала XV – XVI веков мы обнаружили кирпич. Но, скорее всего, его привозили из Твери, например, для мощения подвалов жилых построек. Масштабного каменного строительства в монастыре не велось до 70-х годов XVII века.

Пятна построек. Фото: из презентации Елены Романовой

ГОВОРЯЩИЕ НАХОДКИ

Что было обнаружено при раскопках? Во-первых, постройки разного времени и разного назначения, а также могильные ямы, которые частично прорезали эти постройки. Кладбище было сильно разреженным, часть могил были поздними и относились к каменному храму. По этим могилам, находившимся возле некогда существовавших стен, и удалось установить расположение и место самого раннего храма, который, скорее всего, находился на месте каменного собора. Но это далеко не все находки. Археологам удалось понять быт и образ жизни насельников прошлого.

- В жилых кельях находились остатки отопительных устройств – печей. Одна постройка, возможно, использовалась для производства красок. Скорее всего, в монастыре писали иконы и и книги. Было найдено и большое количество парадной посуды, в том числе импортной, а также поливной посуды тверского производства XV – XVI веков, кстати, довольно дорогой, дороже которой была тогда только металлическая, из серебра, - рассказывает археолог, научный сотрудник ТГОМ Елена Романова.

Также на территории монастыря было обнаружено достаточно большое количество монет, которые хранились довольно долго, поэтому они не датируют постройки, в которых были найдены. Большие медные тверские пула XV века и малые пула XVI века. Серебряные монеты времени князей Бориса Александровича и Михаила Борисовича. Кстати, монеты были обнаружены и в кельях – возможно, свидетельство того, что у монахов были свои деньги. А вот из удивительного на первый взгляд простому обывателю: был найден всего один фрагмент креста-тельника. Вроде бы монастырь, но всего один нательный крестик. Почему так?

- Видимо, монахи носили кресты из дерева или кожи, которые не сохранились, - предполагают археологи.

был найден всего лишь один нательный крест. Фото: из презентации Елены Романовой

КОРОВЫ, ОВЦЫ, КУРЫ И... ДЯТЕЛ

Интересными оказались находки и в одной из построек на месте каменного собора. По сильному нагару, посуде и количеству костей животных, птиц и рыб ученые предполагают, что там располагалась общая трапезная. И вот тут слово взял специалист по "говорящим" костям, доктор биологических наук, профессор Андрей Зиновьев.

- Когда мне принесли два ящика костей, я заметно разволновался. Так называемые «деревенские монастыри» очень плохо изучены, и в первую очередь в отношении костных остатков. Если взять наш монастырь, то по их количеству на первом месте стоит крупный рогатый скот (мелкие коровки), на втором – мелкий рогатый скот (козы и овцы). Далее – свиньи, в частности было много свиных голов. Кролики – всего 2 особи. Птицы – курица, утка, гусь. Рыбы – щука, карась, жерех, сом. А также достаточно много костей осетровых рыб – севрюги и стерляди. Тут надо напомнить, что стерлядь и сейчас встречается в Волге, а севрюга раньше даже нерестилась в устье реки Шоши, но после строительства водохранилища перестала приходить на нерест. Чего я не обнаружил? Нет костей лошади, которые обычно связаны с косторезным промыслом. Их отсутствие показывает, что их не ели, а также, что такого промысла в монастыре не было.

- О чем говорят все эти находки? - задал вопрос ученый зрителям.

- Что в монастыре хорошо питались, - дружно ответил зал.

Любопытно, что среди костей также были обнаружены скелеты кошки и крысы. Причем по сравнению с мелкими средневековыми кошками, эта (девочка) была гораздо крупнее. Крысы в те времена тоже были мельче. Обнаруженный скелет принадлежал черной крысе, наиболее распространенной в то время. Она была более нежна, менее агрессивна, и со временем, как и прусак выжил черного таракана, так и её выжила более агрессивная, крупная и привычная нам серая крыса.

А вот еще одна редкая находка подарила ученым настоящую детективную историю - лопатка черного дятла.

- Лопатка дятла - это детектив в стиле Акунина, - интригует Андрей Зиновьев и выдвигает свои версии. – Первая – возможно, его застрелили, а потом съели. Птица была крупная, размером с грача... Но вроде таких фактов до этого я не встречал. Вторая – дятел в мифологии - это символ пожара. Но я не уверен, что в монастыре устраивались какие-то обряды или еще что-то подобное. И третье – это кошка, которая вполне могла его поймать и съесть. Скорее всего, именно этот вариант и имеет здесь место.

Биолог Андрей ЗиновьевФото: Ирина ТАРАСОВА

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Конечно, об итогах серьезной работы хочется рассказывать и дальше. И идеи такие есть.

- Я говорил, что средневековая архитектура плохо изучена в Тверской области. А собор Савватьева монастыря – это редкий пример того, что храм XVII века изучен полностью. Восстановить храм на фундаментах XVII века сложно, не разрушив их. А потому, если в будущем здесь появится музей, где будут представлены и фрагменты храма, то это будет очень интересно, - убежден Алексей Салимов. И в этом его поддерживают все ученые.

Ведущий "Михайловских чтений" протоиерей Александр ШабановФото: Ирина ТАРАСОВА

Горшки с минеральным содержимым. Фото: из презентации Елены Романовой

Керамика. Фото: из презентации Елены Романовой

Бытовая и парадная посуда. Фото: из презентации Елены Романовой

Тверские деньги. Фото: из презентации Елены Романовой

Тверские медные монеты. Фото: из презентации Елены Романовой