В Твери умер бывший вор-рецидивист, который писал хорошие стихи
7 февраля стало известно, что на 82-м году ушел из жизни известный тверской поэт Евгений Карасёв. Автор 13 книг, а также множества публикаций в ведущих литературных журналах страны последние несколько лет болел и все реже появлялся на своей любимой улице Трехсвятской.
Чего только о Евгении Карасёве не писали. Кто-то критиковал. А кто-то восхищался, творческий дар поэта нередко связывая с тюремной романтикой. Впрочем, последнее было понятно: 20 лет своей жизни он действительно провел за решеткой за карманные кражи.
- В общей сложности он попадал в тюрьму семь раз, однако это никак не сказывалось на его характере. Он хороший парень был. Как человек хороший, невзирая на то, что было в его жизни, - рассказывает его друг детства 80-летний Владимир Нюхляев.
Сейчас часто пишут, что после окончания средней школы Евгений попал в плохую компанию. Но у Владимира Нюхляева своя версия:
- Непростое время было тогда... Надо было как-то выживать. Мы, мальчишки, все после войны хулиганами были, ну а он прямо атаманом. Раз мы с ним даже ведьму ловили. Жили мы с Женей в одном дворе, даже больше, в одной коммуналке на Пролетарке, где больничный городок. И хотя я был младше его, он со мной крепко подружился. А потом и вовсе взял под свое крыло. Один раз я повздорил с мальчишками из своего класса, рассказал Жене, а на следующий день он пришел ко мне в школу и сказал: «Кто Володьку обидит, будет иметь дело со мной».
И еще один случай запомнился Владимиру Нюхляеву.
- Стоял я как-то на остановке на улице Советской. Лет 12-13 мне было. И вот вижу: идет Женька. Он меня увидел, а я усталый был и голодный. Он говорит: «Подожди, я сейчас тебе вкусненького принесу» - и ушел. Приходит с пирожком. Я съел, а потом только понял, что он украл его для меня. Вот так в нем уживались доброта и такие неправильные поступки.
Владимир Нюхляев - В Жене Карасёве уживалась и доброта, и неправильные поступкиФото: Ирина ТАРАСОВА
Вспоминает также Владимир Нюхляев, что Евгений всегда был человеком увлекающимся и умел вести за собой.
- Он прекрасно играл в шахматы и меня научил. Женя больше всего на свете любил читать и тоже приучил меня к этому. Он даже договорился с библиотекарями, чтобы те давали ему книги на ночь, а утром он их уже отдавал. Когда он успевал читать, не знаю. Мы с ним прочитали всю приключенческую литературу, в том числе «Три мушкетера». Так что писателем он стал не просто так. А вот что касается стихов, то сочинять их он стал уже сидя в тюрьме. К тому времени Евгений уже сменил свою настоящую фамилию Кац на творческий псевдоним - Карасёв.
Кстати, в 2015 году «Комсомолке» удалось взять у него интервью. Один из вопросов был таким: «Сожалеете ли вы о своем прошлом, хотели бы всё изменить?»
- Нет, ничего не хотел бы менять. Благодаря моему прошлому я стал известным человеком. Тюрьма дала мне опыт, материалы для творчества. Я думаю, если бы не случилось всё так, как случилось, я бы смотрел на мир другими глазами, «розовыми». Сожалений, впрочем, как и угрызений совести, за свои поступки я не испытываю. Своё отношение к прожитому я описал во многих своих стихотворениях. Вот, например, «Однажды в детстве», - ответил тогда Евгений Карасёв.
Однажды в детстве
Однажды в детстве в «Детском мире» в витрине с надписью «Не трогать!»
Я увидал вагончика четыре и первую железную дорогу.
Здесь было всё: и рельсы, точно жилки,
И стрелки, и платформы, и мосты.
В витрине не игрушки жили – мальчишьи потаённые мечты.
И в нарушенье надписи «Не трогать!» как журавлёнок, увидавший небо,
Ступил я на запретную дорогу. И дунул с другом в город хлебный.
Пошли базары. Кошельки у граждан. Жистянка закрутилась почём зря.
Как истый вор, я не был жадным, деньгами походя соря.
Меня судили многажды, сурово. И мои судьи мучились вопросом:
Что его тянет после срока снова к беспутной жизни: «на колёсах»?..
Пришло не вдруг. Я перебрал всё строго. Себя стегал. Дружков корил.
Но не винил я первую дорогу в витрине магазина «Детский мир.
Запретная полоса
Вместо ограды проволочной
на лесоповале зимой -
лыжня.
Зайчиком солнечным убегает она.
Ни колючки, ни вышек.
Переступил - и чапай.
Но вскоре вышколенные
устремятся овчарки.
В жизни стежки-дорожки
не по пальцам считал.
С каждой тропкой дороже
я платил по счетам.
И случалось в былом
на рисковом пути -
замирал с холодком
у последней черты…
Лыжный след!
Лыжный след!
Ты меня сторожишь
иль из детства бежишь?
Скажи мне, скажи мне,
что на той стороне?
Уж не эти ль снега -
вся моя недолга?..
Как зверек у ловушки,
где приманка видна,
я стою на опушке.
Но молчит тишина.
Да и кто даст ответ,
кто толкнет под пыжа!
...А в глазах колкий свет -
соблазняет лыжня.
1986 (2003)
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