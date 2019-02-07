В Твери умер бывший вор-рецидивист, который писал хорошие стихи

7 февраля стало известно, что на 82-м году ушел из жизни известный тверской поэт Евгений Карасёв. Автор 13 книг, а также множества публикаций в ведущих литературных журналах страны последние несколько лет болел и все реже появлялся на своей любимой улице Трехсвятской.

Чего только о Евгении Карасёве не писали. Кто-то критиковал. А кто-то восхищался, творческий дар поэта нередко связывая с тюремной романтикой. Впрочем, последнее было понятно: 20 лет своей жизни он действительно провел за решеткой за карманные кражи.

- В общей сложности он попадал в тюрьму семь раз, однако это никак не сказывалось на его характере. Он хороший парень был. Как человек хороший, невзирая на то, что было в его жизни, - рассказывает его друг детства 80-летний Владимир Нюхляев.

Сейчас часто пишут, что после окончания средней школы Евгений попал в плохую компанию. Но у Владимира Нюхляева своя версия:

- Непростое время было тогда... Надо было как-то выживать. Мы, мальчишки, все после войны хулиганами были, ну а он прямо атаманом. Раз мы с ним даже ведьму ловили. Жили мы с Женей в одном дворе, даже больше, в одной коммуналке на Пролетарке, где больничный городок. И хотя я был младше его, он со мной крепко подружился. А потом и вовсе взял под свое крыло. Один раз я повздорил с мальчишками из своего класса, рассказал Жене, а на следующий день он пришел ко мне в школу и сказал: «Кто Володьку обидит, будет иметь дело со мной».

И еще один случай запомнился Владимиру Нюхляеву.

- Стоял я как-то на остановке на улице Советской. Лет 12-13 мне было. И вот вижу: идет Женька. Он меня увидел, а я усталый был и голодный. Он говорит: «Подожди, я сейчас тебе вкусненького принесу» - и ушел. Приходит с пирожком. Я съел, а потом только понял, что он украл его для меня. Вот так в нем уживались доброта и такие неправильные поступки.

Владимир Нюхляев - В Жене Карасёве уживалась и доброта, и неправильные поступкиФото: Ирина ТАРАСОВА

Вспоминает также Владимир Нюхляев, что Евгений всегда был человеком увлекающимся и умел вести за собой.

- Он прекрасно играл в шахматы и меня научил. Женя больше всего на свете любил читать и тоже приучил меня к этому. Он даже договорился с библиотекарями, чтобы те давали ему книги на ночь, а утром он их уже отдавал. Когда он успевал читать, не знаю. Мы с ним прочитали всю приключенческую литературу, в том числе «Три мушкетера». Так что писателем он стал не просто так. А вот что касается стихов, то сочинять их он стал уже сидя в тюрьме. К тому времени Евгений уже сменил свою настоящую фамилию Кац на творческий псевдоним - Карасёв.

Кстати, в 2015 году «Комсомолке» удалось взять у него интервью. Один из вопросов был таким: «Сожалеете ли вы о своем прошлом, хотели бы всё изменить?»

- Нет, ничего не хотел бы менять. Благодаря моему прошлому я стал известным человеком. Тюрьма дала мне опыт, материалы для творчества. Я думаю, если бы не случилось всё так, как случилось, я бы смотрел на мир другими глазами, «розовыми». Сожалений, впрочем, как и угрызений совести, за свои поступки я не испытываю. Своё отношение к прожитому я описал во многих своих стихотворениях. Вот, например, «Однажды в детстве», - ответил тогда Евгений Карасёв.

Однажды в детстве

Однажды в детстве в «Детском мире» в витрине с надписью «Не трогать!»

Я увидал вагончика четыре и первую железную дорогу.

Здесь было всё: и рельсы, точно жилки,

И стрелки, и платформы, и мосты.

В витрине не игрушки жили – мальчишьи потаённые мечты.

И в нарушенье надписи «Не трогать!» как журавлёнок, увидавший небо,

Ступил я на запретную дорогу. И дунул с другом в город хлебный.

Пошли базары. Кошельки у граждан. Жистянка закрутилась почём зря.

Как истый вор, я не был жадным, деньгами походя соря.

Меня судили многажды, сурово. И мои судьи мучились вопросом:

Что его тянет после срока снова к беспутной жизни: «на колёсах»?..

Пришло не вдруг. Я перебрал всё строго. Себя стегал. Дружков корил.

Но не винил я первую дорогу в витрине магазина «Детский мир.

Запретная полоса

Вместо ограды проволочной

на лесоповале зимой -

лыжня.

Зайчиком солнечным убегает она.

Ни колючки, ни вышек.

Переступил - и чапай.

Но вскоре вышколенные

устремятся овчарки.

В жизни стежки-дорожки

не по пальцам считал.

С каждой тропкой дороже

я платил по счетам.

И случалось в былом

на рисковом пути -

замирал с холодком

у последней черты…

Лыжный след!

Лыжный след!

Ты меня сторожишь

иль из детства бежишь?

Скажи мне, скажи мне,

что на той стороне?

Уж не эти ль снега -

вся моя недолга?..

Как зверек у ловушки,

где приманка видна,

я стою на опушке.

Но молчит тишина.

Да и кто даст ответ,

кто толкнет под пыжа!

...А в глазах колкий свет -

соблазняет лыжня.

1986 (2003)