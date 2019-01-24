Более 14 миллионов рублей было растрачено при установке новых остановочных павильонов в Твери

«Реновация» городских остановок началась в Твери в 2016 году. Муниципальные власти повелели снести торговые ларьки и старые остановочные павильоны, пообещав заменить их новыми. По сию пору их установили далеко не везде: в городе есть места, которые вообще не обозначены как остановки общественного транспорта - там нет даже лавочек. Ну а те, кому повезло оценить достоинства новых павильонов, этих самых достоинств как раз и не обнаружили. Остановки тесные, продуваемые всеми ветрами, не защищают от осадков. Кроме того, новые комплексы беззащитны перед атаками вандалов, и их приходится постоянно ремонтировать.

Остановки часто атакуют вандалыФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Неутихающее народное недовольство и эмоциональные отзывы в интернете дошли до контролирующих органов. Проверкой эффективности расходования средств, выделенных в 2016–2017 годах на обновление остановок, занялась Контрольно-счётная палата Твери (КСП). Об итогах аудита 23 января перед депутатами городской Думы отчитался руководитель КСП Владислав Малинин.

- Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 14 миллионов 355 тысяч рублей, или 58% от объёма проверенных средств, - огласив досадную статистику, глава ведомства резюмировал, что в целом аудиторы посчитали расходование средств неэффективным.

Кто виновен и какое наказание ждёт чиновников, принимавших неэффективные решения? Чтобы установить виновных, Контрольно-счётная палата предложила администрации Твери провести служебное расследование. Реакция чиновников была, мягко говоря, интересной.

- Администрация города ответила, что не считает необходимым привлечение должностных лиц к ответственности, - по словам Владислава Малинина, именно такой ответ он получил на своё предложение.

Народные избранники, услышав это, возмутились.

- Виноватых нет, фамилий нет! Тут должны быть уголовные дела! Транспорта общественного нет - уже доездились! Развалили одно, теперь давайте другое! Это просто форма увода денег, неужели не понятно? – эмоционально, но весьма конкретно отреагировал депутат городской Думы Дмитрий Фадеев.

На его призыв начать прокурорскую проверку присутствовавший на заседании представитель прокуратуры сообщил, что, если озвученная информация подтвердится, «в ближайшее время все всё узнают». И заверил, что вопрос уже взят в разработку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Транспорт не отследить, а парковки не оплатить

Переставший работать ещё в минувшие выходные сайт городской администрации так и не был реанимирован на момент написания данного материала. Не отслеживается в интернете и движение городского транспорта. Автомобилисты не могут оплатить стоянку на платных парковках через мобильное приложение. Как пояснили в городской администрации, дело в техническом сбое.

- Сбои были зафиксированы на оборудовании, на котором размещались ресурсы администрации Твери. В том числе в настоящее время отмечаются проблемы в работе сайта tverparking.ru, - сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери. - На время решения проблемы в случае невозможности оплатить данную услугу иными способами штрафы за использование парковочного пространства взиматься не будут. Восстановить работу ресурсов планируется в ближайшее время.