Электронная запись к врачу в Тверской области заработала, но попасть на приём, минуя регистратуру, пока сложно

Региональный Минздрав официально объявил о начале работы нового портала записи к врачу - «Электронной регистратуры Тверской области», medregtver.ru. Правда, с оговоркой, что сервис находится в стадии тестирования, а значит, не всё будет гладко.

- На сегодняшний день система еще тестируется, однако некоторые учреждения уже проводят электронную запись пациентов, - цитирует пресс-служба Минздрава слова заместителя министра здравоохранения Тверской области Игоря Барышева. - Конечно, на начальном этапе не обходится без проблем. Например, к нам обращаются граждане, которым не удаётся записаться через новый портал. Если у человека возникла такая проблема, ему необходимо один раз прийти в лечебное учреждение по месту жительства и записаться на приём к врачу через регистратуру.

«КП»-Тверь» уже пыталась опробовать новый сервис в начале декабря, когда прекратил свою работу его предшественник - сайт Мобимед. Тогда нам действительно не удалось зарегистрироваться по причине отсутствия данных. Теперь, следуя совету замминистра, спешим в регистратуру.

Регистратура встречает скромной очередью в десять человек. Дождавшись возможности побеседовать с регистратором, молодой девушкой, излагаем проблему. Девушка просит паспорт и полис ОМС и приступает к заполнению формы. Процедура не очень скорая, учитывая, что регистратору приходится прерываться на приём звонков. Очередь, выросшая за это время раза в полтора, ликования по поводу новых технологий не выражает.

Наконец данные в электронную базу загружены, можно регистрироваться на сайте. Здесь вновь необходимо ввести номер полиса и паспорта, а также придумать себе логин и пароль. Никаких проблем не возникает - готово!

Для регистрации необходимо указать номер паспорта и полиса ОМС, придумать логин и пароль. Фото: medregtver.ru.

Попробуем записаться к доктору. Начнём с поиска специалиста, к которому каждый хоть раз в жизни бежал стремглав, пренебрегая необходимостью планировать посещения врача заранее: в разделе «Записаться на бесплатный приём» ищем плашку «Стоматолог».

Находим в общем каталоге целых пять вариантов: «Стоматолог», «Стоматолог-терапевт», «Стоматолог-хирург», «Детский стоматолог» и «Зубной врач» (зубной врач – специалист со средним медицинским образованием. – Ред.). Последний выдаёт возможность записаться только к одному специалисту из поликлиники ЗАТО Озёрный, причём обозначен он всё-таки как врач-стоматолог.

Плашка «Стоматолог» открывает возможность записи к врачам районных ЦРБ и к единственному стоматологу из Твери, работающему в женской консультации № 5. Среди специалистов в данной категории — и зубные врачи, и врачи-стоматологи, и стоматологи-терапевты. Путаница.

Со «стоматологом-терапевтом» повезло больше. Тут уже есть выбор: кроме специалистов центральных районных больниц насчиталось 14 врачей из медучреждений Твери: стоматологических поликлиник №№ 1, 2, 3 и областной стоматологической поликлиники. Записаться можно: свободные даты на декабрь есть, правда, не у всех специалистов. Возможности записаться на январь будущего года система не предоставляет.

Ситуация с врачами, занесёнными в базу как стоматологи-хирурги, хуже. Здесь всего шесть специалистов, и все они из районов области: Кимр, Вышнего Волочка и ЗАТО Озёрный. Но почти ко всем из них запись на декабрь открыта.

Детских стоматологов из Твери в базе также пока нет. Больше повезло жителям Кимрского, Конаковского, Селижаровского и Нелидовского районов. Ко всем обозначенным детским врачам на момент написания материала попасть в декабре было можно.

Проверим ситуацию с другими специалистами. Наугад пробуем записаться онлайн к нескольким из них.

Если вы не житель Кашинского района, то на УЗИ-диагностику таким образом попасть не удастся: в списке только один специалист из местной ЦРБ. Запись к врачам-кардиологам доступна для пациентов центральных районных больниц из семи районов области. Также в базе есть тверские специалисты из областного кардиодиспансера, поликлиники больницы скорой медпомощи и областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Но к большинству тверских врачей записи на декабрь нет.

Увы, примерно такая же ситуация - где-то чуть лучше, где-то хуже - наблюдается и с остальными специалистами. Тем не менее областной Минздрав настроен оптимистично: в будущем нам обещают объединить базу всех врачей государственных медучреждений региона и сведения обо всех пациентах в единую сеть - региональную медицинскую информационную систему.

Согласно информации министерства, работать она будет следующим образом. Данные пациентов медики будут направлять в центр обработки, аккумулирующий всю информацию о здоровье каждого жителя региона - истории заболеваний, результаты анализов и обследований. Доступ к базе получат не только медицинские организации Тверской области, но и федеральные структуры: Фонд ОМС, Соцстрах, Пенсионный фонд, федеральные нозологические регистры и так далее. Бумажек станет меньше, оперативность выше, беготня по кабинетам сократится до минимума. Реализовать всё это чиновники от здравоохранения обещают к 2024 году.

А пока можно тестировать новую систему электронной записи к врачу, подмечать сложности, недоработки и сообщать о них. Например, на горячую линию областного Минздрава: 8-800-333-93-72.