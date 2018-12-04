Для электронной записи на приём к врачу нужно отстоять живую очередь

С 3 декабря приказом Минздрава Тверской области № 847 от 13 ноября 2018 г. прекратил работу портал электронной записи к врачу «Тверь-Мобимед». Теперь желающие на него попасть автоматически переадресовываются на новый сервис - электронную регистратуру Тверской области medregtver.ru.

Насколько просто пройти регистрацию на новом портале и реально ли оформить запись к нужному специалисту, не выходя из дома, решила проверить редакция «КП»-Тверь».

Новый сайт

На нём никакой лишней информации. Главная страница предлагает варианты: записаться на бесплатный приём, на платный приём, оформить личный кабинет, вызвать врача на дом или узнать расписание врачей. Мы будем делать всё обстоятельно, а значит, начинаем оформляться в личном кабинете.

Личный кабинет

Войдя в раздел, выбираем функцию «Регистрация».

Для оформления необходимо ввести в специальные поля номер паспорта (без серии), номер полиса обязательного медицинского страхования ОМС (16-значный код на лицевой части полиса), дату рождения и номер своего телефона. Кропотливо заполняем поля, жмём кнопку «Продолжить», ждём чуда информационных технологий! И... сервис отвечает: данные не найдены.

Не всех пациентов внесли в систему - придётся идти в настоящую регистратуру. Фото: medregtver.ru

Обследовав сайт в поисках телефона разработчиков, такового не находим, но обнаруживаем притаившуюся в верхнем правом углу скромную литеру «i» - раздел «Информация». Там тоже нет никаких контактов, но сказано, что воспользоваться сервисом может только тот, чьи данные занесены в базу. А узнать подробности можно в регистратуре своей поликлиники.

Дозвониться до регистратуры с утра - дело не из лёгких. Пойдём пока другим путём - попробуем записаться к врачу, минуя регистрацию в личном кабинете.

Запись на бесплатный приём

На главной странице портала выбираем кнопку «Записаться на бесплатный приём». Там также требуется ввести номер полиса ОМС, дату рождения и номер мобильного телефона на случай отмены приёма. Вводим. Робея, жмём кнопку «Продолжить». Но чуда вновь не происходит: «Ваши данные не найдены» - и предложение перейти по ссылке к документу с номерами телефонов регистратур тверских и областных учреждений Минздрава.

Регистратура

Вновь на штурм номера поликлинической регистратуры - и, наконец, удача! Длинный гудок, регистратор берёт трубку. На вопрос, почему нет данных в электронной регистратуре и как в неё попасть, получаем лаконичный ответ:

- Я эту электронную картотеку не разрабатывала и за неё не отвечаю!

- Но... к кому же нам обратиться?

- Не знаю!

«Горячая линия» регионального Минздрава

Делать нечего, обратимся к инициатору нововведений. Звоним по номеру «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области, где вежливо объясняют, что электронная запись вводится приказом регионального Минздрава в декабре, точных чисел назвать нельзя, но в некоторых поликлиниках и больницах электронная запись работает. На вопрос о неудаче при попытке записаться на приём в конкретную поликлинику рекомендуют звонить туда. Но не в регистратуру, а сразу кому-то из руководства. И даже любезно дают номер телефона.

Звонок руководству поликлиники

Заместитель главного врача в разговоре строг - должность такая, или достали уже подобными звонками. Мужчина объясняет, что система отлаживается, вводится в работу. И ждать того, что сразу всё станет «красиво», не стоит. Возможно, к концу декабря всё и заработает на полную мощность, предполагает замглавврача и сурово интересуется:

- А зачем вам вообще это понадобилось? Вы что, не можете получить какую-то услугу?

- Мне просто удобнее было бы записываться на приём онлайн...

- К кому? - ещё более сурово.

- Ну... к терапевту.

- Терапевт у нас и так без записи принимает! - отрезал доктор.

И правда... Зачем нам это хождение по IT-мукам, если можно по старой доброй традиции в любой день прийти в регистратуру, занять очередь... Стоп! Так вот зачем! Очереди - именно их мы пытаемся избежать, улучшая качество медицинского обслуживания и стараясь сделать его более доступным. Собрав волю в кулак, продолжаю разговор с грозным замглавврача.

- И всё-таки, если моих данных в системе нет, как быть? К концу декабря они там появятся? Кто-то их загрузит туда?

- Наша база уже полностью введена в программный продукт. Если вас там нет, вам в любом случае придётся для выяснения прийти в регистратуру. С паспортом и полисом.

Так что попрощаться с очередями в регистратуру волшебным щелчком компьютерной мыши нам пока не судьба. Одевайтесь теплее и берегите здоровье!

«КП»-Тверь» продолжит следить, как развивается новый сервис, и будет обязательно вас информировать об этом.