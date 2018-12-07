Прилавки популярного сетевого магазина пестрят новогодними коробочками, пакетиками и сундучками. Цены начинаются от 80 рублей за самый маленький и скромный сладкий подарок, и доходят до полутора тысяч рублей за более солидные кондитерские наборы, спрятанные в жестяные сундучки или даже фанерные ящички.

Мы выбрали самый обыкновенный подарок: симпатичная картонная коробка в форме ёлочки, на ней нарисован дедушка Мороз, которого окружает ребятня, рисунок стилизован под рисовку советских новогодних открыток и мультфильмов. Ярко, весело и мило. Внутри — 500 граммов конфет производства трёх старейших отечественных кондитерских фабрик. Обошёлся нам этот кусочек новогоднего праздника во вполне умеренную сумму в 329 рублей и 50 копеек. Скорее в редакцию!

Вся редакция «КП»-Тверь» в нетерпении столпилась над подарком, желая поскорее узнать, что за сладости скрывает нарядный картон... Коробка открыта! Как из маленького рога изобилия посыпались из неё знакомые всем шоколадные конфеты и карамель.

Конфетный рог изобилияФото: Виктория ТУШКОВА

В информации, содержащейся на небольшой квадратной карточке, привязанной к подарку золотистой ленточкой, производитель был честен. Сошлось всё, до самой маленькой карамельки.

Итак, что же мы нашли в нашей волшебной коробочке:

Маленькая (20 граммов) шоколадка «Алёнка»; вафли «Артек»; конфеты: «Киви», «Коровка со вкусом топлёного молока», «Коровка 30% молока», «Каракум», «Грильяж в шоколадной глазури», «Белочка» - 2 штуки, «Петушок, золотой гребешок», «Мишка косолапый» - 2 штуки, «Нива», «Маска» - 2 штуки, «Красная шапочка» - 2 штуки, «Батончик», «Ну-ка отними!», «Визит», «Цитрон», «Москва вечерняя».

Также в коробке обнаружились две ириски - «Кис-кис» и «Золотой ключик», и карамельное ассорти: «Клюквенный аромат», «Лимончики» - 2 штуки, «Лимонная», «Дюшес», «Мятная» - 2 штуки, «Алёнка» - 2 штуки, «Барбарис», «Чёрная смородина», «Мечта», «Гусиные лапки» - 2 штуки, «Москвичка» и «Малиновый аромат».

Масса нетто: 500 граммов — указано на коробке. Тут тоже производитель честен. Сложив все конфеты в полиэтиленовый пакет и водрузив их на электронные весы получаем 505 граммов.

Производитель не обманул - 500 граммов есть!Фото: Виктория ТУШКОВА

Приступим к чаепитию?.. Нет, рано. Впереди самая кропотливая работа. Чтобы посчитать, во сколько нам обошёлся бы этот подарок, если бы мы собирали его самостоятельно, нужно взвесить каждую конфетку и вычислить, сколько она стоит.

Например, оказалось, что любимая многими конфета «Маска» весит 14 граммов. В популярном сетевом магазине за килограмм «Маски» просят 438 рублей 99 копеек. Выходит, что одна конфетка массой 14 граммов будет стоить примерно 6 рублей и 01 копейку. Но, поскольку «Масок» у нас две, умножаем и получаем вклад этих конфет в общую сумму – 12 рублей и 02 копейки.

Взвешиваем каждую конфетку!Фото: Виктория ТУШКОВА

Вооружившись калькулятором, усердно производим такие же манипуляции со всеми остальными конфетами. Суммируем и получаем 251 рубль 27 копеек. Именно в эту сумму, по усреднённым подсчётам, обошёлся нам магазинный подарок без упаковки.

Таким образом, с учётом цены всего подарка, упаковка обрела цену - 78 рублей 23 копейки, или 23,7% от стоимости всей покупки. Вы согласны столько переплачивать за цветной картон?

Калькуляция - дело серьёзное и требует сосредоточенностиФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Но собирая подарок самостоятельно, нам в любом случае потребуется упаковка. Ведь без яркой коробочки, скрывающей внутри волшебную тайну праздничных сладостей, наш подарок превратится в банальное ассорти из конфет и вафель.

В одном из тверских магазинов, продающих всевозможную праздничную упаковку, нам сообщили, что похожая картонная коробочка, вмещающая в себя 500 граммов конфет, обойдётся всего в 25 рублей.

Таким образом, максимальная цена абсолютно аналогичного набора не превысит 276 рублей 27 копеек. В сравнении с ценой готового подарка в магазине получаем экономию в 53 рубля и 23 копейки.

Стоит ли оно того — спросите вы. Конечно, стоит!

Во-первых, мы делали расчёты исходя из полной цены конфет, продаваемых в розницу. Но если учесть, что в сетевых магазинах постоянно бывают акции и скидки, то эта сумма без может уменьшиться ещё едва ли не на четверть.

Во-вторых, можно составить подарок именно из тех сладостей, которые любит ваш ребёнок. И не только сладостей! Ароматные мандарины, небольшой сувенир или игрушка, маленькая хлопушка и праздничное конфетти сделают подарок настоящим чудом. И конфеты будут ещё вкуснее — проверено на себе.

В-третьих, если у вас есть силы и желание, можно превратить подарок в настоящий эксклюзив. Отпустите свою дизайнерскую мысль в полёт. Вернитесь в детство, позвольте себе вновь поверить в волшебство Нового года, и вот в ваших руках уже рождается шедевр. Что-то сверкающее, магическое и притягательное. Или, наоборот, уютное, домашнее и очень милое, понятное только вам и вашему совершенно счастливому ребёнку.

P.S.: Чаепитие редакция "КП"-Тверь" всё-таки устроила, загадав, чтобы в будущем году у всех наших читателей было побольше таких же неожиданных радостей!

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, Кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента:

- Покупка праздничных подарков – весьма затратная статья в бюджете каждой семьи. По этому здесь будет полезно дать несколько рекомендаций. Чтобы сэкономить на покупке подарков, но, при этом, обеспечить окружающим радость праздника, можно обратиться к предложениям сетевых магазинов.

К праздникам сети, за счёт больших оборотов, предлагают более низкие цены, в том числе и на подарочную продукцию. Так же, можно скооперироваться для покупки сразу большого количества подарков. Многие компании дают выгодные предложения приобрести товары по сниженной цене, но в большом количестве.

Также можно заказать подарки в интернет-магазине, ведь они отличаются менее агрессивной и более гибкой ценовой политикой, чем магазины традиционные. Но здесь есть и опасность: интернет покупки бывают рискованными. Например, товар могут не успеть доставить к определённой дате.

Но главное, когда мы приобретаем подарки, нужно определиться с целью, которой нам нужно достичь. Когда мы покупаем необходимые сувениры для коллег и других людей, окружающих вас, думать об экономии и делать разумный выбор, естественно, необходимо. Но если речь идёт о близких, о вашей семье, сильно экономить на подарках не стоит. Ведь эмоции, которые родные подарят вам в ответ, не сравнимы ни с какими деньгами!