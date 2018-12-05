2018-12-05T20:31:37+03:00
Общество

Рост цен на оборудование для цифрового ТВ в Тверской области вызвал обеспокоенность региональной власти

В связи с переходом Тверской области на цифровое эфирное телевещание в магазинах бытовой техники увеличился спрос на оборудование для приема цифрового телесигнала
Олег ХАДАЕВ
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Правительство региона требует УФАС проконтролировать рост цен на цифровые приставкиПравительство региона требует УФАС проконтролировать рост цен на цифровые приставкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Одновременно на «горячую линию» Министерства экономического развития Тверской области стали поступать жалобы, что в ряде сетевых торговых объектов стоимость оборудования значительно выросла или исчезли из продажи бюджетные модели приставок и антенн.

Обеспокоенность правительства Тверской области вызывает продолжающийся рост цен, а также, как сообщил источник в правительстве региона, бездействие Тверского УФАС, которое не контролирует ситуацию.

В связи с этим в ведомство было направлено письмо с просьбой обратить внимание на проблему, однако необходимые меры до сих пор приняты не были. При этом Тверское УФАС игнорирует конкретное поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева проанализировать стоимость и доступность оборудования для приема цифрового телесигнала, обеспечив постоянный мониторинг.

На заседании Правительства РФ в ноябре премьер-министр также дал поручение ряду ведомств, в том числе ФАС, проследить за тем, чтобы компании обеспечивали наличие на рынке соответствующей техники, что Тверским УФАС не было сделано.

В Министерстве экономического развития Тверской области работает «горячая линия» по вопросам подключения эфирного цифрового телевидения.

По телефону (4822) 33 33 45 консультанты разъясняют, какое оборудование необходимо приобрести, чтобы телевизор принимал цифровой сигнал, помогают составить заявку, если необходима помощь волонтеров в подключении и настройке имеющегося оборудования.

Кроме того, каждое утро проводится мониторинг наличия в местных тверских магазинах цифровых приставок. Консультанты «горячей линии» готовы подсказать всем обратившимся расположение этих магазинов, а также диапазон цен.

Если гражданами зафиксирован рост цен на приемное оборудование в торговых организациях региона, следует подать заявление в письменной или электронной форме в Тверское Управление Федеральной антимонопольной службы и приложить фотографии или чеки. В этом случае ведомство будет обязано провести соответствующую проверку.

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