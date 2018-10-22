Готовьте ваши денежки: С 1 января привычное аналоговое вещание телеканалов в Тверской области будет прекращено

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-22T17:04:47+03:00

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Будущее наступило. С 1 января Тверская область окончательно перейдёт с аналогового TV-вещания на бесплатное цифровое. Что это значит? Старые телевизоры более не смогут принимать новый сигнал без специальной антенны и приставки.

В общем-то цифровое вещание в регионе впервые начало свою работу 28 марта 2013 года. Случилось это в Твери.

И вот спустя пять лет в регионе выстроена сеть из 39 цифровых передающих станций. Она обеспечивает покрытие более 90% населения цифровым TV-сигналом.

Благодаря цифровому формату, телезрители смогут в высоком качестве смотреть 20 телеканалов.

Особенность цифрового вещания - качество сигнала. Тут нет помех. Сигнал либо присутствует, либо вы видите чёрный экран. Такое случается во время грозы, например, или при солнечной активности.

Цифровой сигнал

- Для приёма бесплатного цифрового телевидения на современных телевизорах достаточно подключения телевизора к антенне дециметрового диапазона, - сообщил «Комсомолке» директор Тверского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Павел Антипов. - Антенна может быть коллективной (на крыше) или индивидуальной, наружной, комнатной – в зависимости от типа дома и условий проживания. Чтобы узнать, принимает ли общедомовая антенна цифровой сигнал, обратитесь в свою управляющую компанию. Если не принимает, надо будет покупать индивидуальную. Для старых телевизоров необходимо дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Приставка стоит от 700 до 1000 рублей. Антенна - от 600 до 1000. Самый бюджетный вариант переоборудования старого телевизора в «цифру» обойдётся в 1500 рублей.

- Сейчас смотреть 20 каналов в цифровом качестве предлагают в основном интернет-провайдеры, абонентская плата у них составляет от 100 до 250 рублей в день, - продолжает Павел Антипов. - С переходом на цифру эти услуги люди смогут получать бесплатно. Получается, что, если для переоборудования телевизора придётся покупать антенну и приставку, они окупятся в среднем за полтора года и даже быстрее.

В то же время стоит отметить, что сразу выложить полторы тысячи рублей могут не все.

- У меня пенсия 12 тысяч, - поделилась жительница Пролетарского района пенсионерка Вера Смирнова. - Из этих денег почти четыре плачу за коммуналку, ещё три тысячи каждый месяц уходят на лекарства, на еду и одежду остаются пять тысяч. Где я возьму полторы тысячи, чтобы телевизор перенастроить? Ещё и мастера вызывать надо, ему тоже плати.

Областные власти уверяют, что предусмотрели этот момент, и поспешили заверить, что переход на цифру не должен ударить по карману самых бедных.

- Компенсация будет предоставляться гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области (для пенсионеров в 2018 году это 8180 руб. 46 коп. в месяц. - Ред.), - сообщает пресс-служба областного правительства. - Это единовременная выплата в размере фактически понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено шесть миллионов рублей.

Правда, с порядком получения этой компенсации чиновники пока не разобрались. На данный момент известно только, что в обязательном порядке нужна будет справка о доходах.

По всей области уже расставлены антенны для цифрового вещанияФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Что будут показывать

Каналы к цифровому вещанию подключают блоками, которые специалисты называют мультиплексами.

В первый мультиплекс включены «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Второй мультиплекс цифровых каналов: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «МузТВ» - сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек - Твери и Вышнем Волочке, охват составляет 42,11% населения региона. К концу года предполагается запуск на всей территории Тверской области.

Кстати, а что будет с теми 10% населения, до которых цифровой сигнал не дойдёт? Получается, что даже плохой аналоговый сигнал они принимать не смогут, а появится ли у них цифра - неизвестно.

ВАЖНО!

Проверь телевизор

Итак, к старым телевизорам нужна приставка, а все ли новые телевизоры способны принять цифровой сигнал? Цифру примут только те ТВ-приёмники, которые оборудованы встроенным тюнером DVB-T2. Информацию об этом ищите в технической документации телевизора.

Прежде чем покупать приставку, уточните, принимается ли в вашем районе цифровое телевидение.

Для этого звоните на «горячую линию» по вопросам перехода на цифровое вещание и настройке оборудования по телефону 8-800-220-20-02.