Почему жителям Твери иногда приходится платить за бесплатную пересадку по карте «Иволга»

7 Нояб. 14:53 2018-11-07T14:57:41+03:00

Последнее время в транспорте Твери при пересадках часто загорается зеленая стрелка вместо желтого солнышка. Фото: Пресс-служба администрации Твери

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Вот уже почти полтора года минуло, как жители Твери могут оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах города транспортной картой «Иволга», которая имеет большое количество преимуществ. Но имеет и недостатки. Об отсутствии личного кабинета мы не раз писали, а тут случилась новая напасть.

Среди существующих тарифов «Иволги» один из самых популярных - «Пересадка». Он даёт возможность не платить за проезд, если в течение 45 минут вы пересели из одного в другой муниципальный общественный транспорт.

При первой оплате проезда на валидаторе должна появляться зеленая стрелка, при повторном прикладывании карты, в случае пересадки, - желтый кружок. Это значит, что поездка засчитана, а деньги не списаны.

Вот только последние два дня вместо желтого кружка при пересадке в течение 45 минут периодически появляется зеленая стрелка, а значит, деньги списываются. Это очень волнует пассажиров, и они, естественно, звонят в «КП»-Тверь».

Наш корреспондент решил разобраться, что же происходит.

По телефону горячей линии карты «Иволга» (4822) 47-62-77 сообщили, что данная проблема возникла из-за неполадок транспортных средств, а сами карты «Иволга» находятся в исправном состоянии.

Неполадки так неполадки, поэтому мы позвонили в ПАТП-1 - единственному муниципальному перевозчику Твери.

- Проблема была обнаружена при использовании троллейбусов во время осуществления пересадок. При прохождении стрелок у данного транспорта возникают скачки напряжения и отключается оборудование, - пояснил директор ПАТП-1 Артур Сычёв. - Сейчас происходит успешное тестирование стабилизаторов, которые будут установлены на каждом троллейбусе и позволят разрешить ситуацию. Более того, мы продолжаем разрабатывать карту «Иволга» и сами валидаторы, на которых будет отражаться не только знак об оплате, но и информация о сроках действия карты и состоянии счета на ней.

Что же, надеемся, что в скором времени жители Твери забудут о переплатах за пересадки. Однако если вдруг у кого-то при смене транспорта в течение 45 минут вместо желтого кружка отобразилась на валидаторе зеленая стрелка, поездку можно будет восстановить, обратившись к специалистам в троллейбусный парк по адресу:

набережная реки Лазури, дом 9, корпус 1, с 9.00 до 18.00 по будням.

При себе необходимо иметь общегражданский паспорт и ту самую карту «Иволга», по которой совершалась поездка.

По другим вопросам движения, как то отсутствие муниципального транспорта или что-то иное, можно звонить диспетчеру по телефону 8-904-011-45-11.