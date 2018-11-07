2018-11-07T14:57:41+03:00
Общество

Почему жителям Твери иногда приходится платить за бесплатную пересадку по карте «Иволга»

«КП»-Тверь» выяснила причину и порядок действий, если такое случилось
Юлия ПРОХОРОВА
Поделиться:
Последнее время в транспорте Твери при пересадках часто загорается зеленая стрелка вместо желтого солнышка. Фото: Пресс-служба администрации ТвериПоследнее время в транспорте Твери при пересадках часто загорается зеленая стрелка вместо желтого солнышка. Фото: Пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Вот уже почти полтора года минуло, как жители Твери могут оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах города транспортной картой «Иволга», которая имеет большое количество преимуществ. Но имеет и недостатки. Об отсутствии личного кабинета мы не раз писали, а тут случилась новая напасть.

Среди существующих тарифов «Иволги» один из самых популярных - «Пересадка». Он даёт возможность не платить за проезд, если в течение 45 минут вы пересели из одного в другой муниципальный общественный транспорт.

При первой оплате проезда на валидаторе должна появляться зеленая стрелка, при повторном прикладывании карты, в случае пересадки, - желтый кружок. Это значит, что поездка засчитана, а деньги не списаны.

Вот только последние два дня вместо желтого кружка при пересадке в течение 45 минут периодически появляется зеленая стрелка, а значит, деньги списываются. Это очень волнует пассажиров, и они, естественно, звонят в «КП»-Тверь».

Наш корреспондент решил разобраться, что же происходит.

По телефону горячей линии карты «Иволга» (4822) 47-62-77 сообщили, что данная проблема возникла из-за неполадок транспортных средств, а сами карты «Иволга» находятся в исправном состоянии.

Неполадки так неполадки, поэтому мы позвонили в ПАТП-1 - единственному муниципальному перевозчику Твери.

- Проблема была обнаружена при использовании троллейбусов во время осуществления пересадок. При прохождении стрелок у данного транспорта возникают скачки напряжения и отключается оборудование, - пояснил директор ПАТП-1 Артур Сычёв. - Сейчас происходит успешное тестирование стабилизаторов, которые будут установлены на каждом троллейбусе и позволят разрешить ситуацию. Более того, мы продолжаем разрабатывать карту «Иволга» и сами валидаторы, на которых будет отражаться не только знак об оплате, но и информация о сроках действия карты и состоянии счета на ней.

Что же, надеемся, что в скором времени жители Твери забудут о переплатах за пересадки. Однако если вдруг у кого-то при смене транспорта в течение 45 минут вместо желтого кружка отобразилась на валидаторе зеленая стрелка, поездку можно будет восстановить, обратившись к специалистам в троллейбусный парк по адресу:

набережная реки Лазури, дом 9, корпус 1, с 9.00 до 18.00 по будням.

При себе необходимо иметь общегражданский паспорт и ту самую карту «Иволга», по которой совершалась поездка.

По другим вопросам движения, как то отсутствие муниципального транспорта или что-то иное, можно звонить диспетчеру по телефону 8-904-011-45-11.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Твери отметят День финно-угорских народов
Выставка "Гармония балета" объединила художников из Твери, Липецка, Сочи
Безработный мужчина похитил технику из дачного дома в Тверской области
Туман задержится еще на сутки в Тверской области
Более 2 млн рублей выделено на развитие высокотехнологичной медпомощи и ремонт больниц в Тверской области
Во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдут "Дни открытых дверей"
Конкурса на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери продлили до декабря
В Твери мужчина пытался угнать автомобиль у пенсионера
Двух браконьеров будут судить в Тверской области
Уроженка Твери получила 11 лет лишения свободы за наркопреступление
Прокуратура обнаружила нарушения безопасности пассажирских перевозок в Тверской области
Хулиганы расстреляли четыре камеры на дорогах в Тверской области
Участников парада 1941 года вспомнили в Твери
Пожарные помогли семье, автомобиль которой сломался на трассе М-9 в Тверской области
Тверской ТЮЗ представил премьеру - зимнюю сказку "Снеговик"
150 тысяч рублей штрафа заплатит банк в Твери за рекламу с мелким шрифтом
Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области
После столкновения легковушка сбила пешехода в Твери
Выставка уникальных предметов XIV–XV веков открылась в Твери
Главарь банды "черных риелторов" покончил с собой в камере следственного изолятора в Твери
Зима близко. Пора покупать шубу!
Женщина вышла из автомобиля на ходу в Тверской области
По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области