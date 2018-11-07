2018-11-07T17:01:54+03:00
Общество

В лесах, но ненадолго: Фасад Тверского императорского дворца решили обновить

Сроки окончания работ известны
Ирина ТАРАСОВА
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Дворец в лесах, но, как уверяют, ненадолгоДворец в лесах, но, как уверяют, ненадолгоФото: Ирина ТАРАСОВА
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Прошедшая 4 ноября в Твери "Ночь искусств" показала не только любовь горожан к литературе и живописи, но и их внимательность. Благо времени, пока стояли в очереди на вход в Тверской императорский дворец было предостаточно.

Параллельно с фотографиями полотен и горожан у тех самых полотен появились и фотографии лесов, в которые внезапно оделся Дворец. Точнее, лесами окружена центральная его часть, как со стороны собора, так и со стороны горсада.

Однако надписи и комментарии под фото были не только вопрошающими, но и с долей скепсиса и даже возмущения.

- Ну, вот, не успели открыть, как снова в лесах.

- Опять деньги осваивают...

- Выходит, что ремонт был плох, раз так быстро все облупилось?

Однако, возмущаться, как оказалось, нечему. Все идет строго по плану. О чем через пару дней рассказало руководство Тверской областной картинной галереи, разместив на сайте подробный комментарий.

- Тверской императорский дворец – одна из главных архитектурных достопримечательностей города. В целях поддержания в эксплуатационном состоянии здания памятника «Императорский Путевой дворец, XVIII-XIX вв.» Тверская областная картинная галерея с разрешения Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области проводит работы по поддержанию в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет его охраны.

В соответствии с «Планом развития и управления объекта культурного наследия «Тверской Императорский Путевой дворец», который был утвержден «Фондом инвестиционных строительных проектов» и согласован со Всемирным Банком, плановая реставрация фасадов должна проводиться каждые 3 года.

Кстати, что касается окончания работ, то о сроках завершения тоже сообщается.

- В настоящий момент фасадные работы вступили в заключительную стадию и их окончание намечено на последнюю декаду ноября 2018 года, - значится в комментарии ТОКГ.

Напомним, торжественное открытие дворца состоялось 30 ноября 2017 года. На церемонии присутствовала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она и вручила символичный ключ директору картинной галереи Татьяне Куюкиной.

По согласованию с Всемирным банком плановая реставрация фасадов должна проводиться каждые 3 года Фото: Ирина ТАРАСОВА

По согласованию с Всемирным банком плановая реставрация фасадов должна проводиться каждые 3 годаФото: Ирина ТАРАСОВА

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