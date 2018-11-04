Чтобы попасть на "Ночь искусств" в Тверской императорский дворец, приходится отстоять три очереди

СЕГОДНЯ 21:54 2018-11-04T22:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

4 ноября к акции "Ночь искусств" присоединилась Тверская областная картинная галерея и, в частности, Императорский дворец.

То ли бесплатный вход в этот день, то ли предстоящий выходной в понедельник, но ажиотаж случился небывалый.

Чтобы попасть во дворец в этот день, предстояло отстоять приличную очередь и это только на входе. В целом же было три очереди - помимо входа, в гардероб и за билетами. Еще сложнее было попасть на литературно-музыкальный вечер в Восточную башню. Но народ не сдавался и не расходился.

- Людей действительно очень много, много экскурсий. И, что очень радует, все люди очень позитивно настроены. Много родителей с детьми, причем, даже с самыми маленькими. Много и молодежи и влюбленных парочек. И, что самое приятное, все ходят и смотрят, действительно разглядывают картины, читают аннотации и обсуждают увиденное, - поделилась с места событий корреспондент "КП" Виктория Жукова..

Кстати, завершится акция в 1 ночи. но пускать до дворец будут до 24.00. Так что еще можно успеть.

Было много родителей с детьми. Фото: Виктория Жукова