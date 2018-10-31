Смена руководства в Тверском медуниверситете произойдёт не раньше чем через месяц

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-31T15:29:46+03:00

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В Тверском государственном медицинском университете новый ректор. Конференция трудового коллектива, прошедшая 30 октября, в первом туре большинством голосов избрала на должность руководителя доктора медицинских наук, главного невролога Тверской области, заведующего кафедрой неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии ТГМУ, главного врача Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра Лесю Чичановскую. Она набрала 55% голосов.

Помимо Леси Чичановской на должность ректора баллотировались: доктор медицинских наук, профессор, проректор по лечебной работе университета Алексей Давыдов; доктор медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии медуниверситета Роман Майоров; доктор медицинских наук, доцент, декан лечебного факультета университета Виталий Осадчий.

Леся Чичановская избрана с перевесом в 5% голосовФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

- В должность ректора я вступают только 30 ноября, и пока рано говорить о планах на ректорство, - поделилась с «КП»-Тверь» Леся Васильевна. - Пока я остаюсь главным врачом лечебно-реабилитационного центра, и основное внимание предстоит уделять текущим рабочим задачам.

На посту ректора медуниверситета последние годы находился доктор медицинских наук, профессор Михаил Калинкин.

Михаил Николаевич возглавлял вуз с 2008 года, был переизбран на должность ректора в 2013 году. Именно при нём учреждение приобрело более престижный статус, преобразовавшись из академии в университет. Также ТГМУ регулярно попадает в рейтинги ведущих вузов и остаётся одним из наиболее востребованных медицинских вузов европейской части России. Сюда приезжают учиться не только из других регионов, но и из других стран. Особенно много студентов из Индии.

Михаил Калинкин был ректором 10 лет подрядФото: Ирина ТАРАСОВА

Михаил Калинкин о планах предпочёл не говорить, так как впереди ещё передача дел, которая может занять месяц. Михаил Николаевич остаётся также заведующим кафедрой патологической физиологии университета.

Добавим, что на конференцию, полномочную выбирать ректора, было избрано 140 делегатов из преподавателей, студентов и других сотрудников медицинского университета.