Города Ляньюньган (КНР) и Удомля нашли пути сотрудничества и перспективного развития городов

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-30T16:51:00+03:00

Практический опыт Калининской АЭС в области поддержки экономического и культурного развития Удомельского городского округа стал ключевой темой визита делегации из района Ляньюнь городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу (КНР)

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Сергей БОЙКО

На территории Ляньюньгана при участии Госкорпорации «Росатом» ведется строительство Тяньваньской АЭС.

В состав делегации вошли представители Цзянсуской ядерной энергетической корпорации, администрации района Ляньюнь, а также представители АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Русатом Сервис».

В течение дня представители китайской делегации, посетили промышленную площадку и энергоблоки Калининской АЭС, совершили обзорную экскурсию по городу Удомля, а также побывали с экскурсией в Центре общественной информации КАЭС.

Важным аспектом визита стала встреча представителей Китая с руководством атомной станции и Администрации Удомельского городского округа. Заместитель главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев подробно рассказал гостям о работе атомной станции, приоритетах безопасности КлнАЭС, социальных аспектах деятельности предприятия.

Продолжая тему социально-экономического развития Удомли, глава округа Рем Рихтер представил информацию о реализации инвестиционных, образовательных и просветительских программ на территории муниципалитета, рассказал о взаимодействии города с атомной станцией и реализации совместных социальных проектов.

«У Калининской АЭС очень тесные отношения с муниципалитетом в области экономики и социально-культурного развития территории. Этот опыт мы будем использовать в дальнейшем у себя, - отметил Чэнь Шуцзюнь, секретарь Партийного Комитета района Ляньюнь. - Визит на атомную станцию произвел на нас большое впечатление и станет хорошей платформой для дальнейших дискуссий и обсуждений».

В завершении визита обе стороны выразили взаимное согласие рассмотреть возможность заключения межмуниципального соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами. «Налаживание межмуниципального сотрудничества откроет новые возможности в социальном и культурном развитии, позволит привлечь дополнительные инвестиции, стимулировать инновационную и предпринимательскую активность», - отметили представители органов самоуправления обоих городов.