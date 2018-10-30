Города Ляньюньган (КНР) и Удомля нашли пути сотрудничества и перспективного развития городов
Сергей БОЙКО
На территории Ляньюньгана при участии Госкорпорации «Росатом» ведется строительство Тяньваньской АЭС.
В состав делегации вошли представители Цзянсуской ядерной энергетической корпорации, администрации района Ляньюнь, а также представители АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Русатом Сервис».
В течение дня представители китайской делегации, посетили промышленную площадку и энергоблоки Калининской АЭС, совершили обзорную экскурсию по городу Удомля, а также побывали с экскурсией в Центре общественной информации КАЭС.
Важным аспектом визита стала встреча представителей Китая с руководством атомной станции и Администрации Удомельского городского округа. Заместитель главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев подробно рассказал гостям о работе атомной станции, приоритетах безопасности КлнАЭС, социальных аспектах деятельности предприятия.
Продолжая тему социально-экономического развития Удомли, глава округа Рем Рихтер представил информацию о реализации инвестиционных, образовательных и просветительских программ на территории муниципалитета, рассказал о взаимодействии города с атомной станцией и реализации совместных социальных проектов.
«У Калининской АЭС очень тесные отношения с муниципалитетом в области экономики и социально-культурного развития территории. Этот опыт мы будем использовать в дальнейшем у себя, - отметил Чэнь Шуцзюнь, секретарь Партийного Комитета района Ляньюнь. - Визит на атомную станцию произвел на нас большое впечатление и станет хорошей платформой для дальнейших дискуссий и обсуждений».
В завершении визита обе стороны выразили взаимное согласие рассмотреть возможность заключения межмуниципального соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами. «Налаживание межмуниципального сотрудничества откроет новые возможности в социальном и культурном развитии, позволит привлечь дополнительные инвестиции, стимулировать инновационную и предпринимательскую активность», - отметили представители органов самоуправления обоих городов.
Фото: пресс-служба Калининской АЭС