2018-10-26T19:55:06+03:00
Общество

Администрация Твери заказала указатели к стеле «Город воинской славы» у двоечников

Надписи на табличках оказались с грубейшими ошибками
Олег ЗИНЧЕНКОИгорь ДОКУЧАЕВ
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Ошибочный путь Фото: Афанасий БизнесОшибочный путь Фото: Афанасий Бизнес
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На остановке «Московская площадь», что в Твери между мечетью и Главпочтамтом, появился знак, указывающий туристам, как проехать к стеле «Город воинской славы». Здесь в слове «воинской» пропущена буква «н». Слово «стела» написано с двумя буквами «л» (по-английски в скобках тоже две). Весть об этом разлетелась в тверском медиапространстве 26 октября.

Таким образом малограмотные изготовители указателя поместили имя женщины — Стеллы, рядом с ничего не значащим словом. А в переводе с латинского Stella – это Звезда. Звёздный путь какой-то получается, стар трек, так сказать.

А между тем, история не нова. Когда стелу только открывали, тоже были обнаружены ошибки на барельефах, повествующих о подвигах жителей города в 1812 году. «Тысячи тверитян учаВствовали в сражениях против наполеоновской армии». Была также пропущена запятая в тексте Указа Президента. Ошибки быстро исправили.

Кто же изготавливал указатели у стелы?

- С этим поручением мы обратились к администрации города, - сообщил "Комсомолке" министр туризма тверской области Иван Егоров. - Они должны были установить ещё 15 табличек у тверских достопримечательностей.

На момент звонка министр туризма о табличке не знал. Пообещал разобраться и поблагодарил за неравнодушие.

Городские чиновники, меж тем, кивают на подрядчика фирму «РОСТ-Тверь». Интересно, а кто изготавливает таблички для кабинетов чиновников? Если там с грамотностью также, то страшно подумать, что на дверях написано. Впрочем — это всё равно. Судя по всему, чиновники не читают, что написано на том, за что заплачены народные деньги.

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