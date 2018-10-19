За граффити Солженицына в Твери собирают подписи и читают прозу

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-19T14:40:59+03:00

Граффити пока на месте, но под ним написаны оскорбления Фото: Ольга Смирнова

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Со стены дома 32 по Смоленскому переулку Твери на горожан взирает недорисованный Александр Исаевич Солженицын с его призывом к интеллигенции «Жить не по лжи!».

Пару недель назад работу начал известный тверской художник Виктор (Джокер) Лебедев. Только закончить ему не дали. Один из недовольных жильцов дома позвонил в полицию, и Виктора увезли в отделение объясняться. С тех пор вокруг граффити разгорелись жаркие дебаты.

Активный противник рисунка Иван Орлов собрал 44 подписи за то, чтобы его убрать со стены. Подписи он отнёс в администрацию Московского района.

Но нашлись и те, кто вступился за портрет Солженицына. Студенты из тверского отделения «Молодой гвардии» провели в поддержку рисунка литературную акцию. Три дня они приходили к дому и зачитывали перед камерой отрывки из произведений Солженицына.

А один из активистов, проживающий по соседству, начал поквартирный обход дома, собирая подписи в поддержку рисунка.

- Уже удалось собрать 52 подписи, - поделился с «Комсомолкой» Илья Иванов. - Люди очень радушно отзываются о возможности завершения работы, говорят, раз начали, лучше доделать. В ближайшее время отнесу подписи в администрацию Московского района и в управляющую компанию.

Но успеет ли молодой активист?

В администрации пояснили, что судьбу общедомовой собственности решают жильцы на общем собрании простым большинством голосов. Инициировать собрание должны сами жильцы, а вот учёт мнений надо вести с обязательным присутствием человека из управляющей компании.

Мы обратились в управляющую компанию, и там сообщили, что речь об удалении граффити пока не идёт, но и о возможном собрании никто не уведомлял.

А лагерь противников Солженицына отметился парой оскорбительных, но вполне цензурных слов под граффити. Написанные баллончиками слова «лжец» и «предатель» коммунальщики закрасили буквально на следующий день.

Похоже, что стена с портретом Солженицына имеет шанс превратиться в поле битвы за правду. И на этом фоне как-то потерялся смысл сказанного писателем. Ведь, обращаясь к интеллигенции, он призывал никоим образом не участвовать в распространении лжи и тем самым бороться с коммунистическим режимом: «Самый доступный ключ к нашему освобождению - личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!»

Сейчас же противники портрета навешивают на писателя список грехов, которые за ним не числились... Наверное, всем нам пора остановиться и вспомнить начертанное Солженицыным: «Жить не по лжи!»