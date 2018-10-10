Граффити с Солженицыным на стене пятиэтажки раскололо жителей дома в Твери

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-10T17:50:07+03:00

Портрет писателя почти готов, но не всем он нравится Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Огромный портрет русского писателя-диссидента Александра Солженицина появился на торцевой стене дома 32 по Смоленскому переулку.

Точнее, портрет появился частично. Известный тверской художник Виктор Лебедев (Джокер) не успел закончить работу - за ним приехал наряд полиции.

Оказалось, пожаловались местные жители. Кому-то не понравилось, что теперь на доме будет Солженицин. В полиции на Виктора составили протокол и отпустили. Граффити уже наделало шуму в соцсетях, разделив общественность на сторонников и противников такого уличного искусства.

"Комсомолка" пообщалась с художником, после того, как он прибыл домой из отделения.

- В этом году Солженицину исполняется 100 лет, и у меня давно была идея нарисовать его портрет, - рассказал Виктор. - На заборе рисовать конечно же не хотелось и я обратился к местному молодому политику Илье Холодову. Он раньше согласовывал с властями стены под граффити и всё было хорошо. В итоге Илья показал мне стену. Он же помог с краской и подъёмником. За работу я денег не взял, это ведь моя идея - портрет Солженицина нарисовать. И вот, когда половину работы я уже сделал, выяснилось что там что-то недосогласовано и рисовать нельзя. Кто-то из жильцов приходил ругаться, а потом приехала полиция. Достаточно вежливо общались, но в отделение свозили.

Жить не по лжиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На момент написания материала Илья Холодов на телефонные звонки не отвечал. Зато в управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, рассказали, что за разрешением на граффити к ним не обращались. И ещё приходил местный активист, он принёс подписи жильцов, которые против портрета писателя. Сколько народу подписалось в управляющей компании сообщить отказались.

"КП"-Тверь" отправила корреспондента на место, чтобы опросить местных жителей.

Пасмурным октябрьским днём во дворе дома с Солженициным было моголюдно. В клумбе копалась пожилая женщина, выбегали покурить сотрудницы учреждений на первом этаже, шныряли школьники, прячась в кустах с одной сигаретой на троих. Да и проходной этот двор, каждый второй сообщал что не местный, а некоторые даже не знали, что на торце здания есть десятиметровое граффити.

- А вам портрет Солженицина на стене нравится? - интересуемся у пенсионерки в клумбе.

- Да всё равно как-то, но, наверно, лучше чем ничего.

Солженицин лучше, чем серая стена - считает местная жительницаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Начинаем обход квартир. Большинству всё равно, но на вопрос, что лучше - картина или серая стена говорят, что всё же картина.

Одна пожилая женщина даже горячо выступила "за".

- Он всю правду про режим писал, очень хорошо что его память чтят и портрет этот нарисовали, сейчас люди боятся правду говорить! - Высказалась она.

Но нашлись и противники. Причём не лично Солженицина, а допущенного самоуправства. Оказалось, никто не проводил поквартирный обход и не спрашивал мнения жильцов относительно 12-метрового рисунка на доме. Впрочем, таких оказалось меньшинство. В квартире, где предположительно проживает враждебно настроенный активист к домофону так никто и не подошёл. Соседи по подъезду о нём ничего сказать не смогли, контакты свои он никому не оставил.

Котикам нет дела до людских разборокФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Что теперь будет с почти готовым граффити - вопрос открытый.

- Стена является общедомовой собственностью, и что-то делать с ней можно только с разрешения большинства собственников квартир, - пояснили КП в администрации города Твери. - После того, как жильцы придут к решению, проект должен быть одобрен в департаменте архитектуры и строительства, так как речь идёт о внешней стене, открытой всеобщему обзору. И только затем можно приступать к работам.

Впрочем, в управляющей компании не собираются закрашивать портрет писателя, пока во всех деталях не разберётся прокуратура, куда также направлено заявление с подписями от жильцов дома.