Отойдёт ли трамвайный парк на Соминке в Твери под стоянку гипермаркета «Лента»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-17T12:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Так обычно бывает, что вокруг проблемного учреждения или структуры в кризисный момент начинают множиться слухи. Тверской трамвай эта участь тоже не миновала. А кризис очевиден, он цветёт буйным цветом, словно ржавчина на бортах старых вагонов. После обследования кривых тверских рельсов, которое прошло этим летом, вагоновожатым порекомендовали не разгоняться быстрее 10 километров в час. Прямо сейчас полным ходом идёт новое обследование, результатом которого может стать остановка трамвайного движения как такового. Впрочем, городские чиновники просят не спешить с прогнозами: трамваи уберут с линии, только если движение будет представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров. Но и пути за лето лучше не стали.

..В светло будущееФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На этом фоне, кроме слуха о переводе сотрудников трамвайного парка в автобусный, появился ещё один. Мол, на территории трамвайного парка на Соминке может появиться стоянка грузовиков сети гипермаркетов «Лента». Об этом в соцсети сообщила группа, публикующая новости, касающиеся муниципального транспорта Твери.

Некоторые сотрудники ПАТП1 также сообщали, что на предприятии говорят о передаче территории парка в коммерческое пользование, в частности, под автостоянку.

«КП»-Тверь» обратилась в головной офис «Ленты», чтобы выяснить, так ли это. Пресс-служба компании сообщила, что пока не планирует арендовать дополнительных площадей: «Для существующей логистической нагрузки вполне хватает тех стоянок, которые есть сейчас».

Что ж, этот слух можно считать развеянным, однако это не исключает подобных интересов к депо на Соминке со стороны других коммерческих структур. Так ли это?

- Трамвайный парк действует, и не может быть и речи о передачи его в коммерческое использование посторонним компаниям, - пояснили «Комсомолке» в администрации Твери. - В планах администрации такого нет, со стороны бизнеса предложений об аренде тоже не поступало. Перед тем как рассуждать о судьбе трамвайного движения, нужно сперва дождаться результатов обследования путей.