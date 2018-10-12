Ведущих медиков Твери брали как матёрых бандитов

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-12T15:10:12+03:00

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8 октября сотрудники нескольких силовых ведомств Тверской области провели спецоперацию по задержанию медиков клиники ТГМУ. Следователи с вооружённой поддержкой спецназа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, задержали семерых.

Обвинение предъявлено главврачу клиники Александру Арсеньеву и шестерым врачам: заместителю главврача, анестезиологу Андрею Слепцову, заведующему 2-м хирургическим отделением Александру Сухову, заведующему 1-м хирургическим отделением и отделением кардиохирургии и эндоваскулярных методов диагностики и лечения Станиславу Попову, урологу Петру Рубину, акушеру-гинекологу Дмитрию Бейлину и терапевту Антону Монахову.

Следствие считает, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью с октября 2015 года по май 2018 года. Как сообщает СК по Тверской области, в этот промежуток времени семь медицинских работников клиники, в том числе и её руководство, используя своё служебное положение, заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на имя не менее 12 пациентов. При этом в ведомости были внесены заведомо ложные сведения, ведь, по версии следствия, данные лица лечение в медучреждении не проходили.

После этого они ежемесячно фальсифицировали сведения о проведенных операциях, которые затем направлялись в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. На основании выставленных счетов за медицинскую помощь различными страховыми организациями на лицевой счет ТГМУ было перечислено более 1 782 000 рублей. Средства, якобы, направлялись на зарплату сотрудников клиники.

В итоге четверых врачей отправили под домашний арест на два месяца, еще одного отпустили под подписку о невыезде, а главврачу и его заму срок содержания в изоляторе продлили ещё на 72 часа по ходатайству следствия.

Заметим, что домашний арест дает право подозреваемому на двухчасовую прогулку возле дома. При этом нельзя пользоваться телефоном, встречаться со знакомыми, а также пользоваться «всемирной паутиной». Условно говоря, если кому-то из коллег задержанных понадобится консультация «старших товарищей», получить они её не смогут.

Естественно, законы должны соблюдать все, но в данном конкретном случае особое значение приобретает морально-этическая сторона вопроса. От работы отстранены одни из лучших врачей клиники, на счету которых десятки успешных операций и спасенных жизней. Впереди у них были запланированные операции, их помощи ждали пациенты. Сейчас всех плановых больных перенаправляют в другие клиники: онкодиспансер, областную больницу и в клиники за пределами области.

Но вернемся к финансовому вопросу, который в итоге и стал поводом для возбуждения уголовного дела. Согласно официальным бумагам, подозреваемые почти за три года сумели привлечь на счета университета порядка 1 млн 782 тысяч рублей. Сумма, говоря откровенно, не напоминает улов от мошеннической операции. Тем более сумма, которая официально поступила на счёт и с которой уплачены налоги.

Вопросы копятся, ответов нет, как их, наверное, нет и у следствия, иначе обвинение уже было бы предъявлено. Думается, что ясность появится после 18 октября, крайнего срока предъявления обвинения. А пока одно можно сказать наверняка: подобных судебных процессов Тверская область еще не видела.