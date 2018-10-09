2018-10-09T15:21:59+03:00
Происшествия

Медработники клиники Тверского медуниверситета подозреваются в мошенничестве на 1,7 млн рублей

Они вписывали ложные сведения в карты пациентов
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается. Фото: архив "КП"Расследование уголовного дела продолжается. Фото: архив "КП"
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В Твери следователи СК возбудили уголовные дела о 12 фактах совершения мошеннических действий медицинскими работниками.

По данным следствия, семь медработников из клиники Тверского ГМУ, используя свое служебное положение, заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на имя более 12 пациентов. В карты они внесли заведомо ложные сведения о прохождении пациентами лечения. Действовали они с октября 2015 по май 2018 года.

После этого, медики каждый месяц направляли ложные данные об операциях в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. Оттуда им было перечислено более 1 миллиона 782 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам, в том числе подозреваемым.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, уголовные дела соединены в одно производство. Шесть подозреваемых задержано. Еще один злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Следователи СК работают совместно с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД.

За махинации задержаны врачи.

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