Медработники клиники Тверского медуниверситета подозреваются в мошенничестве на 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-09T15:21:59+03:00

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В Твери следователи СК возбудили уголовные дела о 12 фактах совершения мошеннических действий медицинскими работниками.

По данным следствия, семь медработников из клиники Тверского ГМУ, используя свое служебное положение, заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на имя более 12 пациентов. В карты они внесли заведомо ложные сведения о прохождении пациентами лечения. Действовали они с октября 2015 по май 2018 года.

После этого, медики каждый месяц направляли ложные данные об операциях в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. Оттуда им было перечислено более 1 миллиона 782 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам, в том числе подозреваемым.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, уголовные дела соединены в одно производство. Шесть подозреваемых задержано. Еще один злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Следователи СК работают совместно с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД.