В Твери выхаживают младенцев, которых раньше считали безнадёжными

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-10T12:00:34+03:00

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В тверской медицине состоялось юбилейное событие. 1 октября отделению патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1 исполнилось 30 лет.

История отделения началась в 1988 году - тогда было учреждено первое в области отделение совместного круглосуточного пребывания матери и новорожденного ребенка.

Бессменный руководитель со дня открытия отделения патологии новорожденных Ольга Волженина на собственных плечах поднимала это подразделение. На её глазах менялся подход к выхаживанию младенцев с различной патологией, внедрялись новые технологии.

На тверских волнах Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) Ольга Волженина поделилась с аудиторией своими историями.

Медицинский прогресс

- У совместного круглосуточного пребывания матери и новорожденного ребенка есть несколько плюсов, самые важные из них - это грудное вскармливание, благоприятная обстановка для выздоровления и обучение матери уходу за малышом. Изначально в отделение направляли новорожденных с педиатрических участков Твери и Тверской области. До нововведения такие крошечные пациенты лежали вместе с грудными детьми постарше. С 2000 года на базе реанимационного и отделения патологии новорожденных создали неонатальный центр, после чего сюда стали госпитализировать малышей напрямую из родильных домов и отделения реанимации.

В 2003 году количество коек в отделении патологии новорожденных увеличилось до 35. Появились палата интенсивной терапии на шесть мест для малышей в тяжелом состоянии и пост для недоношенных детей на девять коек.

Сейчас здесь работают восемь врачей, не считая внешних совместителей. При необходимости к консультации привлекают узких специалистов: невролога, окулиста, кардиолога, гастроэнтеролога, хирурга, нейрохирурга и др.

Про патологии новорожденных

- Наиболее частые патологии, с которыми привозили детей в отделение, менялись со временем.

В конце 80-х это были гнойно-септические заболевания, примерно через десять лет чаще стали встречаться заболевания со стороны нервной системы, сейчас - со стороны органов дыхания: пневмонии, ОРЗ, бронхиты.

Одними из главных факторов, которые помогли в борьбе с гнойно-септическими заболеваниями, мы считаем раннее (в родильном зале) прикладывание новорожденного к груди матери и их совместное пребывание с первых дней жизни. Иммунитет ребёнка успевает адаптироваться к микрофлоре матери. И когда ребёнка привозят домой, его иммунная система уже подготовлена к домашней микрофлоре.

Выхаживают самых маленьких

- Очень приятно, что в наших больницах начали выхаживать младенцев с экстремально низким весом - от 500 граммов. Раньше считалось, что жизнеспособный младенец не может весить менее килограмма. Но с развитием новых медицинских технологий, появлением нового медицинского оборудования, новых подходов к лечению стало возможным выхаживание новорожденных с весом при рождении 500 граммов и более. Дело в том, что пытаться бороться за таких детей в России начали в конце 20 века. В 2008 году был издан приказ Минздрава РФ, где предписывалось повсеместно организовать выхаживание детей, рожденных при сроке беременности 22 недели и более и с весом свыше 500 граммов, проводить реанимационные мероприятия и лечить.

Самый маленький новорожденный, которого выходили у нас в отделении, весил всего 600 граммов.

К нам часто приходят благодарные мамы, приносят цветы в знак благодарности. Это так приятно, мы все чувствуем, что работаем не просто за зарплату, а для людей. Да у нас и не может работать человек, который не любит детей. Выхаживать малышей - это призвание всей жизни.

Тысячи детей были спасены благодаря усилиям тверских врачейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Современные родители

- Сейчас родители стали более осведомлёнными, много читают, стараются вникать в суть проблем.

Это имеет как позитивную, так и негативную сторону. С одной стороны, просвещение - это хорошо, с другой - читать и верить всему подряд тоже нельзя. В интернете чего только не пишут.

Доверять нужно только медицинской литературе. Руководства и рекомендации по уходу и лечению малыша должен давать врач, например, в женской консультации ещё до родов, а после родов участковый педиатр.

Но бывает, что мама готова слушать врача, а тут на сцену выступают бабушки, у которых есть своё видение. С такими сложно, они часто не хотят слушать специалистов. Одна женщина даже настаивала на уринотерапии (лечение мочой - Ред.). И всё же такие случаи единичны, большинство мам и бабушек понимают, что лучше довериться врачу, чем знахарю из Интернета.

Стоит отметить, что за последние годы всё больше в жизни ребёнка с первых дней участвуют отцы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За 30 лет работы в отделении патологии новорожденных Тверской городской детской клинической больницы №1 пролечили, а значит спасли, 12 811 детей. Сотрудники отделения стали лауреатами конкурса «Признание-2010» в номинации «Сохрани жизнь ребенку».

Тверская «Комсомолка» от всей души поздравляет всех сотрудников отделения с юбилеем и желает, чтобы в будущем их маленьких пациентов ждало только счастье.