«Осеннее преображение с «Комсомолкой» в Твери. Этап I: Красивое тело!

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-03T19:06:33+03:00

Комплекс «ZAVOD» - это более 70 видов тренажеров, зона свободных весов (штанги, гантели), 20 беговых дорожек, эллипсы и не только... Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Ну вот и пришла пора осыпать подарками победительницу конкурса «Осеннее преображение с «Комсомолкой» 28-летнюю тверичанку Оксану Богданову. Напомним, именно она набрала наибольшее количество симпатий наших читателей за свою историю и фотографию.

Итак, первый шаг «преображения» - самый волнительный и самый динамичный. Вместе с девушкой, которая выиграла абонемент на полгода тренировок, мы отправляемся в спортивный комплекс «ZAVOD», где нас уже встречает очаровательный менеджер отдела продаж Татьяна Гавриш.

- Мне бы подкачаться у вас, особенно хочу сделать акцент на бедрах. Смогу? - несколько несмело задает вопрос Оксана.

- Все обычно худеть к нам приходят. Но вы в прекрасной форме, поэтому этот шаг опустим. А вот с тем, чтобы подкачаться, проблем нет. Ответ, конечно, да!

Несомненный плюс комплекса «ZAVOD», что он работает 24 часа в сутки, это очень удобно для работающих тверичан. Надо отметить, что больше такого предложения в городе не найти.

- Кроме того, для удобства наших клиентов мы контролируем количество людей, которые приходят к нам заниматься. Очередей нет ни в душевые, ни на тренажёры. И это очень комфортно. Надеюсь, это оценит и наш победитель, - рассказывает Татьяна Гавриш.

Если говорить о возрастной категории, то здесь она смешанная: 25+. «ZAVOD» - клуб для людей солидного и среднего возраста, для семейных пар и как раз для занятых мамочек, как Оксана Богданова, которых могут отпустить в удобное для них время на пару часов.

На одном из тренажеров Оксана попробовала позаниматься, но поняла, что необходима консультация тренераФото: Ирина ТАРАСОВА

Наша победительница заглядывает в календарь и определяется с первым днем тренировок, а ей уже подсказывают:

- В первое занятие, независимо от абонемента, входит инструктаж тренера. Он проведет по залам, расскажет о тренажёрах, объяснит все про групповые занятия, которые также входят в абонемент. Оксане останется лишь выбрать, что ей более интересно и как это можно совмещать.

А совмещать действительно захочется, ведь комплекс «ZAVOD» - это более 70 видов тренажеров, зона свободных весов (штанги, гантели), 20 беговых дорожек, эллипсы, велотренажёры и хороший кардиотеатр. Плюс просторная территория комплекса, большие раздевалки, сейфы на ресепшене, где работает видеокамера, поэтому замки просто не нужны. И, да, отсутствие очередей.

Кроме того, работает здесь и замечательный тренер по тайскому боксу, чемпион мира, на занятия к которому можно прийти также в рамках абонемента.

Победительница "Осеннего преображения с "Комсомолкой" (справа) получила в подарок абонемент на полгодаФото: Ирина ТАРАСОВА

ВАЖНО

Многоуровневый спортивный комплекс «ZAVOD»

Мы открыты при поддержке МИРОВОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОДИБИЛДИНГА И ФИТНЕСА!

Рады представить вашему вниманию:

- круглосуточную работу (24 часа);

- современный тренажерный зал с КРУПНЕЙШИМ КАРДИОТЕАТРОМ, в котором представлены тренажеры компании Aerofit, HOIST, Cybex;

- профессиональную команду тренеров МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, которые, как детали на станке, вытачивают красивые фигуры своих клиентов;

- зал единоборств с профессиональным оборудованием FAIRTEX. Мы работаем как с любителями, так и с профессионалами; с людьми, которые пришли просто попробовать себя в чем-то новом или поставить удар за месяц;

- закрытую территорию, охраняемую парковку.

Виртуальная 3D-экскурсия по СК «ZAVOD» http://panoram360.tvhost.ru/SportzalZavod/SportzalZav.

Сайт https://zavod-fitness.ru

Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2.

Тел. 75-25-52.

Напоминаем, впереди еще четыре этапа преображения победительницы нашего проекта. Так что следите за публикациями!