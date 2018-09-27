Победительницей конкурса "Осеннее преображение с "Комсомолкой" стала тверичанка Оксана Богданова
Проект "Осеннее преображение с "Комсомолкой" продолжается. 25 сентября на сайте "Комсомольской правды" был подведен итог голосования.
Победительницей конкурса, набравшей наибольшее количество симпатий наших читателей, стала тверичанка Оксана Богданова.
О себе девушка рассказала так.
- Меня зовут Оксана, мне 28 лет. Я увидела конкурс и решила попытать счастье. У меня двое прекрасных детей, которые занимают все мое время, и его совсем не остается на себя! Муж постоянно в длительных командировках, поэтому занимаюсь я ими одна. Уборка, готовка... все по кругу каждый день! А с наступлением осени это особенно остро ощущается... Очень хочется внести яркие краски в свою жизнь, встречать мужа красивой и с прекрасным настроением! Очень надеюсь выиграть участие в этом интересном проекте!
Желание Оксаны сбылось!
А значит Тверская объединенная редакция газета, радио и сайта "Комсомольская правда" запускает вторую часть проекта. Теперь нашу участницу ждут долгожданные этапы преображения с партнерами проекта.
Слушайте нас на радио, читайте в газете и на сайте tver.kp.ru!
Генеральный партнер проекта:
г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1
Тел. (4822) 78-49-09
Калининский район, деревня Мермерины (12 км от Твери)
Тел. 38-55-84
Партнеры проекта:
адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»
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Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2
Тел. 75-25-52