Победительницей конкурса "Осеннее преображение с "Комсомолкой" стала тверичанка Оксана Богданова

27 Сент. 18:57 2018-09-27T19:12:41+03:00

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Проект "Осеннее преображение с "Комсомолкой" продолжается. 25 сентября на сайте "Комсомольской правды" был подведен итог голосования.

Победительницей конкурса, набравшей наибольшее количество симпатий наших читателей, стала тверичанка Оксана Богданова.

О себе девушка рассказала так.

- Меня зовут Оксана, мне 28 лет. Я увидела конкурс и решила попытать счастье. У меня двое прекрасных детей, которые занимают все мое время, и его совсем не остается на себя! Муж постоянно в длительных командировках, поэтому занимаюсь я ими одна. Уборка, готовка... все по кругу каждый день! А с наступлением осени это особенно остро ощущается... Очень хочется внести яркие краски в свою жизнь, встречать мужа красивой и с прекрасным настроением! Очень надеюсь выиграть участие в этом интересном проекте!

Желание Оксаны сбылось!

А значит Тверская объединенная редакция газета, радио и сайта "Комсомольская правда" запускает вторую часть проекта. Теперь нашу участницу ждут долгожданные этапы преображения с партнерами проекта.

Слушайте нас на радио, читайте в газете и на сайте tver.kp.ru!

Генеральный партнер проекта:

Меховой салон «Мермерины»

г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1

Тел. (4822) 78-49-09

Калининский район, деревня Мермерины (12 км от Твери)

Тел. 38-55-84

Партнеры проекта:

- Сеть магазинов «Мир сумок»

адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»

В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.

- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»

ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook

ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook

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- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"

Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2

Тел. 75-25-52

Положение о конкурсе