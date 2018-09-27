2018-09-27T19:12:41+03:00
Общество

Победительницей конкурса "Осеннее преображение с "Комсомолкой" стала тверичанка Оксана Богданова

Начинается самая интересная часть проекта
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Теперь для Оксаны Богдановой начинается самая интересная часть проектаТеперь для Оксаны Богдановой начинается самая интересная часть проектаФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Проект "Осеннее преображение с "Комсомолкой" продолжается. 25 сентября на сайте "Комсомольской правды" был подведен итог голосования.

Победительницей конкурса, набравшей наибольшее количество симпатий наших читателей, стала тверичанка Оксана Богданова.

О себе девушка рассказала так.

- Меня зовут Оксана, мне 28 лет. Я увидела конкурс и решила попытать счастье. У меня двое прекрасных детей, которые занимают все мое время, и его совсем не остается на себя! Муж постоянно в длительных командировках, поэтому занимаюсь я ими одна. Уборка, готовка... все по кругу каждый день! А с наступлением осени это особенно остро ощущается... Очень хочется внести яркие краски в свою жизнь, встречать мужа красивой и с прекрасным настроением! Очень надеюсь выиграть участие в этом интересном проекте!

Желание Оксаны сбылось!

А значит Тверская объединенная редакция газета, радио и сайта "Комсомольская правда" запускает вторую часть проекта. Теперь нашу участницу ждут долгожданные этапы преображения с партнерами проекта.

Слушайте нас на радио, читайте в газете и на сайте tver.kp.ru!

Генеральный партнер проекта:

Меховой салон «Мермерины»

г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1

Тел. (4822) 78-49-09

Калининский район, деревня Мермерины (12 км от Твери)

Тел. 38-55-84

Партнеры проекта:

- Сеть магазинов «Мир сумок»

адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»

В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.

- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»

ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook

ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook

Мы в Instagram

- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"

Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2

Тел. 75-25-52

Положение о конкурсе

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тверском туристском форуме наградили лучших представителей индустрии гостеприимства региона
Двое взрослых и трехлетний ребенок погибли на пожаре в Тверской области
В зале костела Твери пройдет концерт "Венские классики навсегда"
Капремонт закончили в здании насосной станции в деревне в Тверской области
В Детском музейном центре пройдет большой Семейный карельский праздник
Призерами Международного турнира по самбо стали суворовцы из Твери
Зоозащитники займутся содержанием безнадзорных животных в Твери
В суд направлено дело об аварии с автобусом, который вез паломников в Тверь
Тверские байкеры закроют сезон мотопробегом
За два года острый инфаркт миокарда перенесли более трех тысяч жителей Тверской области
Двое мужчин похитили бытовую технику и бензоинструменты из дачного дома в Тверской области
Жителям Тверской области напоминают, что для уплаты имущественных налогов остается два месяца
336 фактов краж и мошеннических действий зарегистрировано в Твери с начала года
Работникам архивов в Тверской области поднимут зарплаты
Склады с мебелью загорелись ночью в Твери
Специалисты «Тверь Водоканал» ищут решения актуальных задач на Экватеке
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области