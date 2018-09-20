Голосуй за участниц "Осеннего преображения" в Твери
Согласитесь, что осень - это особое время гармонии, созерцания и необыкновенного уюта!
В эту прекрасную и немного грустную пору «Комсомольская правда»- Тверь проводит конкурс для тверичанок "ОСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ".
К участию в конкурсе заявились пять очаровательных девушек. Они прислали на свои фото с небольшим рассказом о себе и пояснением, почему улучшение внешности для них сейчас очень важно.
С 21 по 25 сентября проголосовать за понравившуюся конкурсантку сможет каждый желающий.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, и станет победительницей «Осеннего преображения».
Ее ждут подарки от наших партнеров, которые помогут преобразить настроение и внешность.
Генеральный партнер проекта:
г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1
Тел. (4822) 78-49-09
Генеральный партнёр проекта
Партнеры проекта:
адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»
В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.
- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»
ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook
ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook
- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"
Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2
Тел. 75-25-52
С положением о конкурсе можно ознакомится здесь.