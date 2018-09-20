Голосуй за участниц конкурса!Голосуй за участниц конкурса!
2018-09-20T14:06:10+03:00
Общество

Голосуй за участниц "Осеннего преображения" в Твери

"Комсомолка" проводит конкурс [фото конкурсанток]
Алина ПЕТРОВА
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Согласитесь, что осень - это особое время гармонии, созерцания и необыкновенного уюта!

В эту прекрасную и немного грустную пору «Комсомольская правда»- Тверь проводит конкурс для тверичанок "ОСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ".

К участию в конкурсе заявились пять очаровательных девушек. Они прислали на свои фото с небольшим рассказом о себе и пояснением, почему улучшение внешности для них сейчас очень важно.

С 21 по 25 сентября проголосовать за понравившуюся конкурсантку сможет каждый желающий.

Участница, набравшая наибольшее количество голосов, и станет победительницей «Осеннего преображения».

Ее ждут подарки от наших партнеров, которые помогут преобразить настроение и внешность.

Генеральный партнер проекта:

Меховой салон «Мермерины»

г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1

Тел. (4822) 78-49-09

Генеральный партнёр проекта

Генеральный партнёр проекта

Партнеры проекта:

- Сеть магазинов «Мир сумок»

адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»

В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.

- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»

ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook

ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook

Мы в Instagram

- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"

Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2

Тел. 75-25-52

С положением о конкурсе можно ознакомится здесь.

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