"Осеннее преображение с Комсомолкой" в Твери

14 Сент. 01:00 2018-09-19T14:42:24+03:00

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1. Конкурс - соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта tver.kp.ru. Конкурс проводится на сайте «Комсомольская правда» (подать заявку можно по ссылке) в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее - Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 14 сентября по 25 сентября 2018 года. Голосование проходит в срок с 21 по 25 сентября 2018 года. Результаты конкурса подводятся 25 сентября 2018 года.

3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные женщины, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Твери и Тверской области.

4. Задание Конкурса: Участницам конкурса необходимо отправить на фотоконкурс свою фотографию и небольшой рассказ о себе (ФИО, возраст, профессия,ответить на вопрос, что для вас осень).

5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет победительницу с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победительницей признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов-лайков пользователей сайта tver.kp.ru. Итоги Конкурса и имена Победителя публикуются на сайте tver.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участницу Конкурса о присуждении ей Приза путем публикации соответствующего информационного сообщения на Странице. По итогам конкурса выявляется один победитель.

6. Призовой фонд Конкурса (далее - Приз): фотоотчет о победителе и призерах конкурса на сайте tver.kp.ru. и в соцсетях. Подарки от спонсоров.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса «КП»-Тверь» (Тверь, улица Озерная, 11А. Телефон (84822) 33-93-63. Время и место вручения обговаривается с Победительницей индивидуально. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится. В случае отказа Победительницы Конкурса от получения Приза, Победительница Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса. С момента получения Приза Участница Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участницы ознакомлены с настоящими Правилами и тем самым выражают свое полное согласие с настоящими Правилами. Участницы Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участницы Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, Участницы также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участниц дополнительного разрешения.

8.5. Участницы гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется:

8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

8.6.2. Выдать Приз Участнице, признанной Победительницей Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победительнице в случае нарушения Участницей Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного дня после Периода Вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.