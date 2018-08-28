Старт реконструкции стадиона «Химик» в Твери был задержан на 11 дней

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-28T15:14:32+03:00

Однако руководство спортивного объекта уверено, что второй этап будет успешно завершён

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Стадион «Химик» продолжает преображаться. Тех, кто давно не был на территории спортивного объекта, его нынешнее состояние могло бы сильно шокировать. Некогда зелёное поле утюжит гусеничный бульдозер, которому всеми силами помогает экскаватор. Вместе с техникой трудятся на земле и люди. Археологи скрупулёзно продолжают искать немых свидетелей прошлых эпох. Корреспондент «КП»-Тверь» посетил «Химик», чтобы посмотреть, как идёт реконструкция спортивного символа областной столицы.

Последний раз на стадионе «Химик» удалось побывать три недели назад. В начале августа реконструкция только начиналась. Кое-где ещё виднелись зелёные островки футбольного поля, а пустующие трибуны напоминали о прошлых победах.

Теперь всё иначе. Едва успеваю сделать пару кадров, как рядом со мной оказывается молодой мужчина. Это директор «Химика» Владимир Ежов.

- С 2019 года здесь будет находиться спортивная школа «Чемпион». Ребята будут заниматься легкой атлетикой и футболом. Здесь расположится именно база для детско-юношеской спортивной школы до 18 лет, - пояснил руководитель.

Согласно муниципальному заданию, 200 человек будут заниматься футболом, а легкой атлетикой - 100. Конечно, никаких сведений о будущих тренерах пока нет, но директор выразил надежду, что чемпионы здесь обязательно появятся.

После монолога руководитель отправился восвояси, предварительно призвав на площадку своего заместителя. Напомним, на месте «Химика» раньше находился Тверской кремль, поэтому строительно-монтажные работы проводятся только после предварительных археологических раскопок. Необходимое разрешение на исследование представители Твери получали в Москве.

- Работы по реконструкции были задержаны на 11 дней, пока мы ждали подтверждающие документы. Чуть-чуть сместился календарный график. А так всё идёт согласно проекту, - пояснил заместитель директора стадиона «Химик» Александр Озеров.

Напомним, что уже в ноябре на стадионе должен появиться синтетический газон, установлены система дренажа, ливневая канализация и ограждение. Должны быть заменены 1251 сиденье белого цвета и по 1250 сидений красного и синего цветов. Кроме того, к последнему зимнему месяцу рабочие уложат легкоатлетические дорожки, а также возведут зону для прыжков и метаний. Есть в техническом задании и другие пункты, однако они ограничиваются схемой «пришел и купил».

Удастся ли завершить второй этап реконструкции к намеченному сроку, говорить пока рано, однако уверенный вид руководителей такую надежду всё-таки вселил. «КП»-Тверь» будет продолжать следить за масштабной реконструкцией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что нашли археологи

Интернет просто-таки наводнился слухами о необычайных находках, которые открыла археологам земля под стадионом «Химик». И некрополь-то найден, и древняя мостовая, и много ещё чего. Если это так, то грустно, что все места раскопок будут закопаны, ведь историческим находкам место в музее под открытым небом, коим мог стать стадион, построенный на месте древнего кремля.

Кремль был построен в XII веке. Был он деревянный. Кремль много раз разорялся супостатами и злыми соседями и столько же восстанавливался.

А в 1763 году кремль сгорел при большом пожаре и больше никогда не восстанавливался, ведь как крепость он более не был нужен.

Что касается стадиона, то построили его на этом месте в 1920 году, и через полтора года стадиону исполнится 100 лет.

Археологи за работойФото: Альберт БОЙКОВ