2018-09-14T16:57:33+03:00
Общество

За 12 дней земля под Ржевом Тверской области отдала останки 241 бойца

Солдат перевезли в модульное хранилище
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нина Ивановна наконец-то нашла своего отца Фото: Заксобрание Тверской областиНина Ивановна наконец-то нашла своего отца Фото: Заксобрание Тверской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 сентября, в Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Со 2 по 14 сентября более 550 волонтеров из 23 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Прибалтики искали павших красноармейцев. За 12 дней работы участники военно-исторической поисковой экспедиции обнаружили останки 241 бойца, которые погибли в Ржевской битве. Удалось найти 29 памятных медальонов и установить 11 имён павших.

Поиски проходили у деревень Полунино, Бельково, Кокошкино, Есёмово и Знаменское.

На официальном сайте Российское военно-историческое общество опубликовало список имен бойцов, личности которых удалось установить в ходе экспедиции.

Вот они:

Абидуев Хацеран, рядовой, 1908 г.р., Читинская область, Дулдыргинский район, Зуткулинский сельский совет. Призван Дулдыргинским РВК Читинской области. Последнее место службы – 22-я Гвардейская стрелковая дивизия. Пропал без вести.

Богомолов Александр Михайлович, рядовой, 1922 г.р., Ярославская область, Костромской район. Призван Костромским РВК Ярославской области. Последнее место службы - 16-я Гвардейская стрелковая дивизия. Убит 06.08.1942 года у деревни Полунино Ржевского района. Адрес, указанный в медальоне: Ярославская область, город Кострома, село Селище, район 2, дом №15.

Ванев Григорий Антонович, младший лейтенант, 1908 г.р. Читинская область, Красночикайский район, деревня Коротково. Призван Карымским РВК Карымского района Читинской области. Последнее место службы - 379-я стрелковая дивизия. Убит 24.08.1942 года, Калининская область, Ржевский район, деревня Горбово. Награжден медалью «За отвагу» за подвиг, совершенный 05-10.08.1942 года.

Глазунов Иван Иванович, рядовой, 1912 г.р. Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Кашино. Погиб в бою _.08.1942 г. Место захоронения: деревня Полунино Калининской области.

Горенко Михаил Васильевич, рядовой, погиб 02.04.1942 года. Коваленко Кузьма Петрович, рядовой, 1916 г.р., Новосибирская область, Венгеровский район, деревня Бровка. Призван Ширинским РВК Хакасской АО. Пропал без вести _.11.1942 г. Мать - Бровкина Татьяна Никитична.

Кузнецов Вячеслав Иванович, рядовой, 1922 г.р., Свердловская область, Белоярский район, деревня Камышево. Призван Молотовским РВК города Свердловска. Убит 16.02.1942 года у деревни Кокошкино Ржевского района.

Мартыненко Григорий Ефимович, рядовой, 1905 г.р., Калининская область, Невельский район. Призван Невельским РВК Калининской области. Последнее место службы - 16-я Гвардейская стрелковая дивизия. Убит 26.08.1942 года на подступах к городу Ржеву.

Михалев Иван Дмитриевич, рядовой, 1905 г.р., Смоленская область, Починковский район. Родственники найдены.

Синченко Василий Федорович, рядовой, 1901 г.р., Чкаловская (Оренбургская) область, Краснохолмский район. Призван Краснохолмским РВК в 1942 году. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Жена - Синченко Пелагея Матвеевна.

Филоненко Михаил Федорович, рядовой, 1905 г.р., Ростовская область, Качановский район, деревня Звенюг. Призван Кагальницким РВК Ростовской области. Последнее место службы – 1172-й стрелковый полк 348-й стрелковой дивизии. Убит 28.01.1942 года.

Поисковикам удалось найти внучку одного из солдат - Михалева Ивана Дмитриевича, которого на протяжении всей жизни искали жена и дочери.

В день закрытия экспедиции в Тверскую область приехали младшая дочь бойца и внучка, которым поисковики и передали останки их героического родственника. Другие красноармейцы были перевезены в специализированное модульное хранилище. Торжественное захоронение павших бойцов планируют провести 22 июня 2019 года на Мемориальном кладбище советских воинов под Ржевом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Женщина трижды набрасывалась с ножом на своих собутыльников в Тверской области
Памятник российскому Императору Александру II установили в Тверской области
В выходные на дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Женщина получила условный срок за кражу денег умершей дочери в Тверской области
«РЖД» оштрафовано за недоступность перронов и касс для инвалидов-колясочников в Тверской области
33-летний мужчина пропал в Тверской области
Разводов в Тверской области стало меньше
Кишечная инфекция поразила пациентов Тверской областной больницы
Житель Тверской области чудом не погиб в пожаре
Заморозки ожидаются в отдельных районах Тверской области
Телефонных мошенников осудят за кражу денег с банковских карт у жителей Тверской области
Легковушка протаранила пешеходное ограждение и вылетела на тротуар возле Южного моста в Твери
Новый стоматологический кабинет открылся в микрорайоне "Юность" в Твери
Полицейские задержали 23-летнего "закладчика" в Твери
Пьяный водитель мопеда врезался в дом в Тверской области
Восьмилетний мальчик пострадал при столкновении иномарки и маршрутки в Твери
Субсидии на жильё получили более 1500 молодых семей Тверской области
Пожилая женщина погибла во время пожара в квартире в Тверской области
Водитель джипа насмерть сбил пешехода в Тверской области
Освобожден от должности глава отделения Пенсионного фонда в Тверской области
В Тверской области продолжает рости оптовая стоимость бензина
Губернатор Тверской области назначил нового заместителя председателя Правительства региона
Масштабный субботник пройдет на 17 территориях в Твери