За 12 дней земля под Ржевом Тверской области отдала останки 241 бойца

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-14T16:57:33+03:00

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В пятницу, 14 сентября, в Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Со 2 по 14 сентября более 550 волонтеров из 23 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Прибалтики искали павших красноармейцев. За 12 дней работы участники военно-исторической поисковой экспедиции обнаружили останки 241 бойца, которые погибли в Ржевской битве. Удалось найти 29 памятных медальонов и установить 11 имён павших.

Поиски проходили у деревень Полунино, Бельково, Кокошкино, Есёмово и Знаменское.

На официальном сайте Российское военно-историческое общество опубликовало список имен бойцов, личности которых удалось установить в ходе экспедиции.

Вот они:

Абидуев Хацеран, рядовой, 1908 г.р., Читинская область, Дулдыргинский район, Зуткулинский сельский совет. Призван Дулдыргинским РВК Читинской области. Последнее место службы – 22-я Гвардейская стрелковая дивизия. Пропал без вести.

Богомолов Александр Михайлович, рядовой, 1922 г.р., Ярославская область, Костромской район. Призван Костромским РВК Ярославской области. Последнее место службы - 16-я Гвардейская стрелковая дивизия. Убит 06.08.1942 года у деревни Полунино Ржевского района. Адрес, указанный в медальоне: Ярославская область, город Кострома, село Селище, район 2, дом №15.

Ванев Григорий Антонович, младший лейтенант, 1908 г.р. Читинская область, Красночикайский район, деревня Коротково. Призван Карымским РВК Карымского района Читинской области. Последнее место службы - 379-я стрелковая дивизия. Убит 24.08.1942 года, Калининская область, Ржевский район, деревня Горбово. Награжден медалью «За отвагу» за подвиг, совершенный 05-10.08.1942 года.

Глазунов Иван Иванович, рядовой, 1912 г.р. Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Кашино. Погиб в бою _.08.1942 г. Место захоронения: деревня Полунино Калининской области.

Горенко Михаил Васильевич, рядовой, погиб 02.04.1942 года. Коваленко Кузьма Петрович, рядовой, 1916 г.р., Новосибирская область, Венгеровский район, деревня Бровка. Призван Ширинским РВК Хакасской АО. Пропал без вести _.11.1942 г. Мать - Бровкина Татьяна Никитична.

Кузнецов Вячеслав Иванович, рядовой, 1922 г.р., Свердловская область, Белоярский район, деревня Камышево. Призван Молотовским РВК города Свердловска. Убит 16.02.1942 года у деревни Кокошкино Ржевского района.

Мартыненко Григорий Ефимович, рядовой, 1905 г.р., Калининская область, Невельский район. Призван Невельским РВК Калининской области. Последнее место службы - 16-я Гвардейская стрелковая дивизия. Убит 26.08.1942 года на подступах к городу Ржеву.

Михалев Иван Дмитриевич, рядовой, 1905 г.р., Смоленская область, Починковский район. Родственники найдены.

Синченко Василий Федорович, рядовой, 1901 г.р., Чкаловская (Оренбургская) область, Краснохолмский район. Призван Краснохолмским РВК в 1942 году. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Жена - Синченко Пелагея Матвеевна.

Филоненко Михаил Федорович, рядовой, 1905 г.р., Ростовская область, Качановский район, деревня Звенюг. Призван Кагальницким РВК Ростовской области. Последнее место службы – 1172-й стрелковый полк 348-й стрелковой дивизии. Убит 28.01.1942 года.

Поисковикам удалось найти внучку одного из солдат - Михалева Ивана Дмитриевича, которого на протяжении всей жизни искали жена и дочери.

В день закрытия экспедиции в Тверскую область приехали младшая дочь бойца и внучка, которым поисковики и передали останки их героического родственника. Другие красноармейцы были перевезены в специализированное модульное хранилище. Торжественное захоронение павших бойцов планируют провести 22 июня 2019 года на Мемориальном кладбище советских воинов под Ржевом.