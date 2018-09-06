Поисковики нашли останки 13 бойцов, погибших во время войны подо Ржевом Тверской области

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-06T17:01:23+03:00

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В Тверской области продолжается военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», на которую съехались более 550 человек из 23 регионов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Поисковики находятся на месте поисков четвертый день, однако их усилия уже принесли результат. На поверхность были подняты останки 13 бойцов, а также четыре медальона, благодаря которым специалисты попробуют установить имена погибших красноармейцев.

По предварительным данным, в общей могиле были погребены офицеры. В пользу этой версии говорят сохранившиеся фрагменты обмундирования. Большинство погибших - это молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Были обнаружены поисковиками и ножи, противогаз, котелки, фляги, поясные ремни, портупеи, а также фрагменты зимнего обмундирования. Работа будет продолжаться.

Лагерь поисковиков разбит у деревни Кокошкино в сельском поселении Хорошево. Участники экспедиции проводят для школьников Тверской области экскурсии, во время которых у ребят есть шанс своими глазами увидеть, как ведется работа по поиску погибших бойцов.

Впервые экспедиция «Калининский фронт» состоялась в Тверской области в 2016 году. В течение этого времени участие в поиске павших бойцов приняли более 1200 человек из 50 регионов России, а также зарубежных стран. К сегодняшнему дню удалось обнаружить останки 855 красноармейцев и установить имена 67 из них.

Работают на месте боев и сотрудники МЧС. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы, которыми в буквальном смысле была усеяна ржевская земля.

Так, только за 5 сентября специалисты обследовали 1,1 га земли, где в итоге обнаружили тридцать пять снарядов Великой Отечественной войны. Среди обнаруженных артефактов ВОВ оказались:

- реактивный снаряд РС-82;

- минометная мина 120 мм;

- двадцать минометных мин 82 мм;

- четыре взрывателя к артиллерийскому снаряду;

- четыре ручные гранаты РГД-33;

- две ручные гранаты М-24;

- две ручные гранаты Ф-1;

- артиллерийский снаряд 105 мм.

Большая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 14 сентября. ИЗ

ДОСЬЕ КП:

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли жесточайшие бои. В 1942 и 1943 годах здесь были убиты 392 554 человека. Выбыли по ранению 768 233 человека. Всего же, с учётом пленных и пропавших без вести, в ходе Ржевской битвы потери составили 605 984 человека, а вместе с выбывшими по ранению и умершими в госпиталях - 1 374 217.

Потери оккупантов превысили 800 000 человек. Против СССР под Ржевом воевали немецкие, итальянские, французские и финские войска.