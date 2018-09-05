Выборы в Госдуму затронут не всю Тверскую область

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-05T15:57:06+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в России состоится единый день голосования, который для Тверской области станет значимым по масштабу избирательных кампаний. В регионе пройдут выборы разного уровня: федеральные и муниципальные.

А накануне, 8 сентября, традиционно наступит день тишины, когда запрещена любая агитация.

В ГОСДУМУ НА МЕСТО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

После того как с 3 октября 2017 года депутат Госдумы VII созыва Владимир Васильев, представлявший Тверскую область, был назначен исполняющим обязанности главы Республики Дагестан, освободился депутатский мандат.

На предстоящих выборах за этот мандат будут бороться шесть кандидатов: Леонид Булатов от ЛДПР; Сергей Веремеенко от «Единой России»; Александр Гришин – «Партия Пенсионеров», Илья Клейменов – «Коммунисты России», Вадим Соловьев от КПРФ и Сергей Юровский от «Справедливой России».

Кстати, выбирать депутата сможет лишь та часть региона, что относится к Заволжскому избирательному округу № 180.

Вот список мест, где 9 сентября будут выбирать депутата Государственной думы:

Заволжский район Твери;

Вышний Волочек и Вышневолоцкий район;

ЗАТО Озерный;

Ржев и Ржевский район;

ЗАТО Солнечный;

Торжок и Торжокский район;

Андреапольский район;

Бельский район;

Бологовский район;

Жарковский район;

Западнодвинский район;

Зубцовский район;

поселения Калининского района:

Аввакумовское, Васильевский Мох, Заволжское, Кулицкое, Медновское, Михайловское, Черногубовское;

Кувшиновский район;

Лихославльский район;

Нелидовский район;

Оленинский район;

Осташковский район;

Пеновский район;

Селижаровский район;

Спировский район;

Старицкий район;

Торопецкий район;

Фировский район.

Подчеркнем, что в Твери территорией федеральных выборов станет только Заволжский район!

ДРУГИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Федеральные выборы будут основными, но не единственными. Также в Тверской области пройдут еще 210 избирательных кампаний. Выбирать будут депутатов муниципальных образований, что приведет к замещению почти 2000 депутатских мандатов.

Некоторым регионам в этот день придется сложнее, чем другим. У кого-то будут проходить федеральные, у кого-то только муниципальные выборы. Но в ряде административных центров пройдут совмещенные выборы, где придется голосовать сразу по двум-трем избирательным бюллетеням.

Не ходить на избирательные участки в этот день смогут лишь жители города Кимры, Калязинского района и Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери.

ВАЖНО!

В Избирательной комиссии Тверской области открыта и до дня голосования будет действовать «горячая линия». Получить консультацию или ответы обо всём, что связано с выборами, можно, позвонив по телефону (4822) 34-81-31 либо отправив SMS на номер 8-910-640-1115 8 сентября с 10.00 до 15.00, а в день голосования, 9 сентября, - с 8.00 до 20.00.