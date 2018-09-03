2018-09-03T13:52:16+03:00
Политика

Какая партия самая «криминальная»

Избирательная комиссия Тверской области опубликовала любопытные цифры
Олег ХАДАЕВ
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Скоро выборы.Скоро выборы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подсчитан «индекс криминальности» парламентских партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в Тверской области. Учитывалась доля кандидатов, ранее имевших судимость. Информация об этом представлена на сайте избирательной комиссии Тверской области.

Среди представителей «Единой России» таких оказалось только два человека, или 0,1%.

КПРФ выдвинула на выборы 13 человек, когда-то запятнавших свою репутацию. Таким образом, 7,3% тверских коммунистов, идущих на выборы, имели проблемы с законом и компартию это не смутило. Элементарные расчеты показывают, что представители КПРФ в 73 раза больше подвержены влиянию криминалитета.

Доля судимых «справедливороссов» - 2,8% от общего числа кандидатов этой партии, доля представителей ЛДПР - 0,6%. В абсолютном выражении три из четырех парламентских партий оказались более аккуратны в подборе кандидатов. Абсолютным лидером по «криминальности» в Тверской области является КПРФ.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выбирать будем депутата Госдумы, взамен Владимира Васильева, который сейчас возглавляет Дагестан.

Также в Тверской области пройдёт ряд местных кампаний.

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