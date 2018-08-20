Опубликовано первое официальное социологическое исследование по выборам депутата Государственной Думы по Заволжскому округу Тверской области

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-20T17:39:20+03:00

Пока не наступил день голосования, остаётся только исследовать и анализировать.

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Агентство «Монитор» заказало и провело социологическое исследование, связанное с выборами депутата Государственной Думы по Заволжскому округу Тверской области. Текст исследования есть в редакции.

Генеральная совокупность включает население 180-го избирательного округа Тверской области старше 18 лет. Полевой этап исследования был проведен в период со 4 по 8 августа 2018 г. Тип исследования – выборочное. Тип выборки – квотная по полу, возрасту респондентов, типу населенного пункта. Объем выборки - 2000 респондентов, ошибка выборки – 2,6%.

Социологическое исследование было проведено с использованием метода интервьюирования. Тип интервью – личное, формализованное. Интервьюирование осуществлялось по месту жительства респондентов. Первичные данные были обработаны с использованием пакета SPSS Statistics.17.0. Целью исследования послужило изучение общественно-политической ситуации в Тверской области.

Территориальная структура выборки

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Оценка ситуации в Тверской области

По результатам полученных данных социальное самочувствие жителей Тверской области можно охарактеризовать как умеренно-негативное.

Вопрос ставился следующим образом: «Довольны ли Вы своей жизнью, положением дел?».

Довольны положением дел в Тверской области в настоящий момент 34% респондентов, недовольны – 59%. На вопрос «Как изменилась социально-экономическая ситуация в области за последний год?» половина респондентов ответили, что не изменилась, 35% отметили положительную динамику, остальные – отрицательную.

Актуальные социальные проблемы

Также был задан вопрос: «Какие главные проблемы беспокоят Вас в большей степени?». Более всего жителей области волнует проблема состояния дорог (44%), на втором месте – ситуация в социальной сфере (18%), на третьем – ситуация в экономике (16%) и на четвертом месте – занятость населения (14%).

Уровень известности кандидатов на должность депутата Государственной Думы по Заволжскому округу

Веремеенко – 65%; Соловьев – 17%, Юровский – 14%, Булатов – 10%, Клейменов и Гришин – по 6%.

Отметим, что узнаваемость Вадима Соловьева по сравнению с 2016 годом, когда проходили выборы губернатора области, снизилась на 1 процентный пункт.

Электоральное поведение жителей Тверской области

Более половины опрошенных информированы о предстоящих выборах. Вопрос задавался следующим образом: «Знаете ли Вы, что 9 сентября состоятся выборы депутата Госдумы и депутатов местного самоуправления?».

Декларируемая явка на выборах 9 сентября составляет 47% (ответ «Да, обязательно приму участие в выборах»). Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Вы примете или не примете участие в голосовании 9 сентября?».

На выборах в Государственную Думу за Сергея Веремеенко («Единая Россия») готовы проголосовать 45% респондентов, за Вадима Соловьева («КПРФ») – 12%, за Сергея Юровского («Справедливая Россия») – 10%, за представителя ЛДПР Леонида Булатова – 5%, за Илью Клейменова из «Коммунистов России» – 4%, а за кандидата от Партии Пенсионеров Александра Гришина отдали бы свой голос 3% респондентов. Респондентам предлагалось ответить на вопрос «За кого одного Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?». 21% респондентов не определились с выбором. Стоит отметить, что более половины из неопределившихся довольны положением дел в Тверской области в настоящий момент.

На вопрос «Если выбранный Вами кандидат не будет участвовать в выборах, за кого Вы тогда проголосуете?» значительный процент поддержки «перетекает» от Булатова к Веремеенко (19%) и Юровскому (11%). Электорат Юровского готов поддержать Веремеенко (20%) и Булатова (10%). К Соловьеву отходит незначительный процент поддержки Гришина (8%) и Клейменова (7%).

Следующий вопрос был открытым и формулировался таким образом: «Почему Вы решили проголосовать именно за этого кандидата?».

Основными мотивами выбора Сергея Веремеенко являются: «Принесет деньги в область», «Фигура федерального уровня», «Работа в команде губернатора», «Работа на оборонном предприятии».

Основным мотивом голосования за Вадима Соловьева, Сергея Юровского и Леонида Булатова являются факторы партийной принадлежности кандидата и то, что кандидаты не из «Единой России».

- Результаты опроса не удивляют, так как исходя из анализа СМИ и «полевой» работы можно сказать, что в сложившихся условиях говорить о реальной конкуренции за депутатское кресло не приходится. Явным фаворитом кампании является Сергей Веремеенко. Остальные кандидаты практически отсутствуют в публичном поле. В то же время узнаваемость Веремеенко всё ещё меньше, чем у его предшественника Владимира Васильева, что говорит о перспективе увеличения рейтинга, – отмечает доцент кафедры политологии Тверского государственного университета Илья Чалов.

По его словам, активная кампания Сергея Веремеенко, безусловно, возымела действие.

- Согласно открытым данным поисковика «Яндекс», количество запросов «Сергей Веремеенко» за два месяца выросло на 120%. В то же время количество запросов по другим кандидатам за аналогичный период выросло не так сильно: по Сергею Юровскому – на 50%, по Илье Клейменову – на 20%, по Леониду Булатову – на 10%, по Александру Гришину и Вадиму Соловьеву – на 5%. Вероятно, это следует объяснить тем, что граждане пытаются найти информацию о вероятном победителе, ранее не столь публичном, – считает Илья Чалов.